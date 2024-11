Vallée de la transition énergétique - Près de 328 M$ pour faire du port de Bécancour un incontournable de la filière batterie

BÉCANCOUR, QC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation), M. Donald Martel, en partenariat avec le gouvernement du Canada, annoncent que la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) procédera à un réaménagement majeur du port afin de répondre notamment aux besoins croissants des entreprises du parc industriel.

La SPIPB réalisera en effet deux projets d'aménagement portuaire, totalisant près de 328 millions de dollars, pour construire un nouveau quai et de nouvelles infrastructures au Parc industriel et portuaire de Bécancour. Ces projets prévoient aussi la réfection et le prolongement de deux quais existants, l'agrandissement et le pavage des aires d'entreposage ainsi que l'amélioration de l'accès portuaire. L'initiative vise à consolider le leadership stratégique de Bécancour, qui représente le cœur de la filière batterie, et à poursuivre le développement de la zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique.

Rappelons que, depuis deux ans, sept entreprises ont choisi Bécancour afin de poursuivre le développement de la filière batterie. Les entreprises Ultium CAM et EcoPro CAM sont entre autres à réaliser des projets de construction de deux usines de production de cathodes totalisant des investissements d'environ 2 milliards de dollars. L'agence britannique Benchmark Mineral Intelligence estime d'ailleurs que, d'ici 2030, 28 % de la production nord-américaine de matériaux actifs de cathodes pourrait être produite à Bécancour.

Actuellement, jusqu'à 2 500 travailleurs de la construction sont actifs sur les chantiers de la filière batterie à Bécancour. Au cours de la prochaine décennie, on évalue que le nombre d'emplois potentiels directs et bien rémunérés pourrait être de 2 500 à 3 000 dans cette filière à Bécancour, qui aura également des retombées indirectes pour une multitude de fournisseurs locaux.

Ces investissements s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de développer la filière batterie québécoise et de soutenir la croissance durable de notre économie. Les retombées à venir permettront au gouvernement d'investir dans les services à la population, notamment en santé et en éducation.

Citations :

« Notre gouvernement assure le développement économique du Québec en offrant des infrastructures portuaires encore plus performantes aux entreprises implantées notamment dans la Vallée de la transition énergétique. La région de Bécancour est devenue un incontournable pour attirer de grands projets d'investissement et de nouveaux acteurs, entre autres dans la filière batterie, qui a le potentiel de propulser davantage le Québec industriel des prochaines décennies vers de plus hauts sommets. On va poursuivre le travail pour décarboner notre économie et enrichir les Québécois! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Bécancour est une véritable plaque tournante du développement de la filière batterie. On doit maintenant s'assurer d'avoir des infrastructures industrialo-portuaires qui sont à la hauteur de nos ambitions. Avec les travaux d'optimisation portuaires et d'entreposage, on fait un pas de plus pour hisser davantage notre région comme leader dans cette filière d'avenir, qui est au cœur de la Vallée de la transition énergétique. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

« Cette annonce marque une étape significative vers l'amélioration des infrastructures et des services portuaires fournis par la SPIPB. C'est avec fierté que les équipes mènent de front le déploiement de projets majeurs, et je suis reconnaissant pour le travail qu'elles accomplissent sans relâche. Étant natif du secteur Gentilly, je me sens privilégié de contribuer à de telles réalisations dans ma région! »

Donald Olivier, président-directeur général de la SPIPB

Faits saillants :

La SPIPB a pour mission de favoriser le développement économique du Québec en instaurant et en exploitant un parc industriel et portuaire à Bécancour. Agissant à titre de mandataire du gouvernement du Québec, elle travaille à promouvoir l'établissement de nouvelles entreprises dans ce parc et à leur fournir les infrastructures nécessaires à leur implantation et à leur exploitation.

Le montage financier de ce projet comprend une subvention d'un montant maximal de 163 836 750 $ de Transports Canada dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Désignée comme troisième zone d'innovation au Québec en mai 2023, la Vallée de la transition énergétique se déploie à Bécancour, à Trois-Rivières et à Shawinigan . Elle vise à développer la filière batterie, l'électrification des transports et l'hydrogène vert ainsi qu'à favoriser la décarbonation industrialo-portuaire.

. Elle vise à développer la filière batterie, l'électrification des transports et l'hydrogène vert ainsi qu'à favoriser la décarbonation industrialo-portuaire. De calibre international, les zones d'innovation regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat afin de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de celles-ci, et de favoriser la culture d'innovation et la commercialisation des innovations.

