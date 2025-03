Toronto vers Cancún : Janice MacSween (commandante de bord), Lexi Tibbetts (copilote), Stephanie Bourgeois (directrice de vol), Sabrina Baribeau (agente de bord), Stephanie Tatiana Kraner (agente de bord) et Darya Soufian Abdollahi (agente de bord);

: (commandante de bord), (copilote), (directrice de vol), (agente de bord), (agente de bord) et (agente de bord); Montréal vers Cancún : Jessica Kessler (commandante de bord), Tridha Aravind (copilote), Kim Arcand Beaudoin (directrice de vol), Helene Cormier (agente de bord), Maria Ostrowska (agente de bord) et Louise Malo (agente de bord).

Cette initiative annuelle est un symbole puissant des réalisations des femmes dans le domaine du voyage et de l'engagement de longue date de Sunwing à favoriser un environnement inclusif. Cette initiative sert non seulement à honorer les réalisations des femmes dans l'aviation, mais elle souligne également l'engagement continu de la compagnie aérienne en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DÉI). Elle amplifie aussi le thème de la JIF de cette année, #AccelerateAction. Le secteur de l'aviation continue d'évoluer, et ces vols témoignent des progrès accomplis en matière d'équité, ainsi que des possibilités d'avancement.

La copilote de Sunwing Airlines, Jessalyn Teed, a joué un rôle clé dans l'organisation des vols de samedi et s'est exprimée sur ce moment important :

« Cette année, nous célébrons à la fois la Journée internationale des femmes et le Mois de l'histoire des femmes chez Sunwing Airlines. Les thèmes principaux #AccelerateAction et "Moving Forward Together-Women Educating and Inspiring Generations" soulignent les contributions incroyables des femmes dédiées au leadership, à l'éducation et au mentorat. Et ces principes sont au cœur de nos valeurs ici chez Sunwing Airlines, ainsi que la poursuite des progrès au sein des opérations, de l'aire de trafic, de la cabine des avions et des postes de pilotage. C'est un réel plaisir de travailler aux côtés de ces femmes, d'apprendre d'elles et de leur rendre hommage pour le rôle qu'elles jouent au quotidien. Nous célébrons les femmes incroyables qui se surpassent avec professionnalisme et passion, car leur force, leur dévouement et leur leadership nous inspirent tous à atteindre de nouveaux sommets. Bonne Journée internationale des femmes! »

Le Groupe de Vacances Sunwing est fier de soutenir les femmes dans l'industrie du voyage par le biais de sa stratégie DÉI, tout en honorant et en célébrant la DÉI des différentes expériences et origines comme un prolongement de ses valeurs EPIC.

