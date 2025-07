Vacances Sunwing élargit son offre de vacances au soleil avec deux propriétés en Jamaïque ainsi qu'un nouvel itinéraire hivernal entre Québec et Montego Bay

Les Canadiens peuvent désormais réserver leur escapade hivernale au Hideaway at Royalton Blue Waters et au Princess Grand Jamaica pour la saison d'hiver 2025-2026.

MONTRÉAL, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Vacances Sunwing est fier d'annoncer l'expansion de son horaire d'hiver 2025-2026 grâce à deux nouvelles options exceptionnelles en Jamaïque et au lancement d'un nouveau vol direct de Québec (YQB) vers Montego Bay (MBJ). Ces ajouts à la programmation hivernale de Sunwing confirment une fois de plus son engagement à offrir plus d'expériences haut de gamme et d'escapades qui en valent la peine dans les meilleures destinations ensoleillées, et consolident sa position en tant que voyagiste privilégié pour les voyageurs du Canada.

Hideaway at Royalton Blue Waters Montego Bay (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Le goût du luxe avec le concept All-In Luxury, au Hideaway at Royalton Blue Waters Montego Bay

Le Hideaway at Royalton Blue Waters Montego Bay est une magnifique propriété tout inclus pour adultes nichée sur une petite île privée proposant aux couples, aux groupes d'amis et aux voyageurs solos le summum du luxe sur la plage.

Principaux avantages de l'hôtel :

Une collection soigneusement préparée de mets gastronomiques, dont le teppanyaki au restaurant Zen, des fruits de mer au Dorado et l'expérience culinaire exclusive C/X ($);

Des piscines de luxe avec service personnalisé et cocktails de qualité supérieure;

Un bar sportif présentant des matchs nord-américains et européens;

Des chambres élégantes dotées des matelas exclusifs DreamBed™ avec draps à contexture élevée, de douches à effet de pluie et de terrasses ou balcons privés;

Le surclassement en catégorie Diamond Club™ offrant un service de majordome, des sections de plage réservées et des réservations préférentielles.

De retour pour une deuxième année : le Princess Grand Jamaica

À la demande générale, le Princess Grand Jamaica revient dans notre gamme, proposant des escapades familiales modernes et vibrantes sur les côtes ensoleillées de la Jamaïque. Cet hôtel sur la plage harmonise parfaitement divertissement, confort et détente, au plus grand bonheur des vacanciers de tous les âges.

Principaux avantages de l'hôtel :

Un palpitant parc aquatique avec des glissades, une aire de jeux et des piscines familiales;

Une piscine à débordement sur le toit pour les clients du Platinum Club ;

; Un miniclub supervisé et une zone de jeux thématiques pour les plus jeunes;

Des suites juniors avec vue mer, la possibilité de lits superposés et un décor élégant;

Un large éventail de restaurants thématiques, de buffets et de camions-restaurants;

Le surclassement en catégorie Platinum Club offrant un service de conciergerie, un accès privé à la plage, des piscines exclusives et plus encore.

Que vous recherchiez une escapade romantique ou des vacances amusantes en famille, Vacances Sunwing présente plus de possibilités que jamais de découvrir la côte splendide, la culture dynamique et l'accueil chaleureux de la Jamaïque.

Par ailleurs, les vols directs vers Montego Bay depuis plusieurs villes canadiennes (dont un nouvel itinéraire au départ de Québec) faciliteront la planification de votre parfaite escapade hivernale.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur, avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada vers les destinations les plus populaires des Caraïbes, du Mexique et d'Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir une valeur incomparable, d'incroyables tarifs exclusifs sur des hôtels et le soutien de notre partenaire de confiance NexusTours, dont les représentants à destination se font un plaisir d'accueillir les clients et de les guider durant leur séjour.

Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

SOURCE Vacances Sunwing

Personnes-ressources pour les médias : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]