Des rabais exclusifs de 72 heures sur des forfaits vacances tout inclus dans les meilleures destinations ensoleillées

MONTRÉAL, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Vacances Sunwing ramène la frénésie du programme des Mercredis fous, avec des offres plus spectaculaires que jamais. Le solde Frénésie FinanSud, qui apparaîtra sur une base récurrente pendant 72 heures seulement, offrira plus de flexibilité et de valeur grâce à d'importants rabais sur des forfaits vacances conçus par des experts, au départ de différentes villes canadiennes.

Vacances Sunwing lance le solde Frénésie FinanSud (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Chaque solde éclair d'une durée de 72 heures présentera un différent hôtel en vedette, proposant d'importants rabais sur des forfaits comprenant le vol aller-retour à bord de WestJet, l'hébergement à l'hôtel ainsi que les transferts à destination par NexusTours. Durant ce solde qui sort de l'ordinaire, les vacanciers pourront réserver durant trois journées complètes, obtenant ainsi plus de flexibilité tout en vivant la frénésie d'une offre d'une durée limitée.

Le tout premier solde Frénésie FinanSud se déroule du 30 juillet au 1er août 2025, avec un rabais allant jusqu'à 40 % sur certaines villes de départ, pour un hôtel familial convoité à Punta Cana. Les voyageurs trouveront tous les détails de ce qui s'en vient en visitant le Sunwing.ca/fr, en s'abonnant aux courriels ou en communiquant avec leur conseiller en voyages pour faire partie des premiers à mettre la main sur une de ces aubaines exclusives.

