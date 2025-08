Les Canadiens peuvent saisir des prix exclusifs et jusqu'à 600 $ en crédits d'hôtel, en plus des séjours gratuits pour les enfants dans des hôtels de qualité supérieure dans les Caraïbes et au Mexique.

MONTRÉAL, le 1er août 2025 /CNW/ - Le partenaire du mois d'août de Vacances Sunwing, Blue Diamond Resorts déroule le tapis rouge pour les voyageurs du Canada qui recherchent à la fois du luxe et un excellent rapport qualité-prix. Les collections de la chaîne hôtelière, réputées pour leur expérience signature All-In Luxury® et le traitement Star Class offert dans certaines des destinations les plus prisées des Caraïbes, sont réparties au Mexique, en République dominicaine, en Jamaïque, et au Costa Rica.

Partenaire du mois: Blue Diamond Resorts (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Les Canadiens qui réservent un séjour dans un hôtel Royalton Luxury Resorts, Hideaway at Royalton Luxury Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts, Royalton CHIC Resorts ou Grand Lido Resorts participant entre le 1er et le 31 août 2025, pour un voyage d'ici le 31 octobre 2026, pourront profiter d'un éventail d'avantages conçus pour rehausseur leur expérience de vacances. Ce mois-ci, les clients peuvent mettre la main sur des tarifs exclusifs à Sunwing, en plus d'importants crédits à l'hôtel allant jusqu'à 600 $ selon leur choix d'hébergement.

Les crédits d'hôtel varient selon la catégorie de chambre :

300 $ US pour les chambres ne faisant pas partie du Diamond Club

600 $ US pour les chambres Diamond Club dans les marques Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts et Hideaway at Royalton

500 $ US pour toutes les catégories de chambres dans les propriétés Planet Hollywood Hotels & Resorts

Par ailleurs, le luxe est plus abordable que jamais pour les voyages multigénérationnels tandis que les familles ont accès à l'offre de séjour gratuit pour les enfants dans les hôtels participants, dont le Royalton Splash Punta Cana.

Le portefeuille hôtelier de Blue Diamond Resorts se voit bonifié d'un ajout d'exception, le Hideaway at Royalton Blue Waters Montego Bay, un tout nouvel hôtel All-In Luxury® pour adultes qui redéfinit l'expérience tout inclus. Avec son île privée, cette oasis sophistiquée propose aux couples et aux groupes d'adultes des escapades de luxe sur la plage, rehaussées par le concept All-In Luxury®.

La propriété offre des options soigneusement préparées de repas gastronomiques, dont du teppanyaki au restaurant Zen, des fruits de mer frais au Dorado ainsi que l'expérience culinaire exclusive C/X. Les clients peuvent décompresser près de piscines de luxe dotées d'un service personnalisé, siroter des cocktails de qualité supérieure et regarder leurs équipes préférées au bar sportif. Les chambres élégantes disposent de matelas exclusifs DreamBed™ avec draps à contexture élevée, de douches à effet de pluie et de terrasses ou balcons privés. Enfin, les personnes en quête d'une expérience de haut niveau peuvent opter pour un surclassement au Diamond Club™ et bénéficier des services d'un majordome, de sections privées à la plage et de réservations préférentielles.

Les Canadiens qui cherchent à réserver une escapade de luxe sont invités à visiter le Sunwing.ca/fr ou à communiquer avec leur conseiller en voyages d'ici le 31 août 2025. Les vacanciers peuvent également courir la chance de gagner une escapade de sept nuitées au Royalton Splash Riviera Cancun en remplissant le formulaire de participation au Sunwing.ca/fr.

*Des restrictions s'appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]