Les voyageurs bénéficient d'un rabais allant jusqu'à 30 % avec les grandes économies de la semaine d'Après-Noël au Mexique, en République dominicaine et dans d'autres destinations.

MONTRÉAL, le 24 déc. 2024 /CNW/ - La frénésie des Fêtes est loin d'être terminée puisque les grandes économies de la semaine d'Après-Noël de Sunwing proposent aux Canadiens la chance de récolter des récompenses allant jusqu'à 30 % sur des forfaits d'hôtel tout compris vers le Sud. Ceux qui réservent une escapade en famille, un voyage en couple ou une expédition en solo entre le 23 décembre 2024 et le 5 janvier 2025 pour un voyage entre le 23 décembre 2024 et le 5 mai 2025 profiteront d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Ils découvriront la culture, les aventures et les possibilités illimitées de détente à destination.

Vacances Sunwing prolonge le solde d’Après-Noël (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Il n'est jamais trop tôt pour planifier une escapade en 2025, alors profitez du solde d'Après-Noël du grand voyagiste canadien et réservez avec un conseiller en voyage ou sur Sunwing.ca/fr aujourd'hui.

