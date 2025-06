Le Playa Luxury Cayo Guillermo, nouvellement offert par Sunwing et situé sur la plage immaculée de Cayo Guillermo, à Cayo Coco, est le seul hôtel de Cuba à proposer des bungalows sur pilotis, redéfinissant ainsi les hébergements de luxe de l'île. Les clients y sont accueillis avec un verre de vin mousseux et un souvenir, avant de pouvoir profiter de valeurs ajoutées reflétant un service de qualité comme un enregistrement anticipé et un départ tardif, un service exclusif de concierge et de majordome, en plus de commodités confortables modernes.

Certains points saillants de l'hôtel :

Un magnifique bar à ciel ouvert sur la plage, offrant une vue panoramique de la côte de Cayo Guillermo;

L'accès à un sauna et à des cours de méditation et de yoga, et un massage gratuit;

Une variété de bars et restaurants, dont le bar Nuevo Floridita sur la plage et le bar à cigares Hemingway & Lounge;

Des chambres modernes dotées de bassins et de minibars, et la villa de luxe sur l'eau offrant un accès direct et exclusif à la mer.

Le Playa Pesquero Resort Suites and Spa, un hôtel de la collection d'hôtels SmileMC exclusive à Sunwing, propose une expérience amusante pour les vacanciers de tous les âges à Holguín. Nichée sur une plage de sable blanc près du parc national Bahia de Naranjo, la propriété est tout indiquée pour les vacanciers qui souhaitent se prélasser au soleil, participer à différentes activités culturelles et profiter d'une grande variété de commodités.

Le plaisir y est toujours au rendez-vous grâce aux activités offertes sur place, autant sur terre que sur l'eau, comme des cours d'espagnol ou de danse, du volleyball de plage, du tennis, du tir à l'arc, des balades en voilier Sunfish, de l'observation d'oiseaux et bien plus. Pendant que les parents se prélassent au spa ($) en après-midi, les mini-vacanciers et les ados peuvent s'amuser au miniclub et à la salle de jeux.

De plus, les clients ont accès à :

De nombreuses piscines, y compris des piscines d'eau douce et une réservée aux enfants;

Une variété de restaurants à la carte ou buffet servant de la cuisine cubaine, italienne et autres;

Une crèmerie, des bars sur la plage et du divertissement dynamique du matin au soir;

Des chambres élégantes dotées de terrasses ou balcons privés, de minibars et bien plus;

Des catégories de chambre Premium, réservées aux adultes, offrant plus de confort, des commodités VIP et un service personnalisé.

Tant pour les escapades de luxe que pour les voyages en groupe, Vacances Sunwing propose toujours des vacances à bon prix conçues sur mesure pour les personnes en quête de chaleur et de magie à Cuba cet hiver. Les clients peuvent réserver dès maintenant leur escapade estivale de dernière minute au Playa Luxury Cayo Guillermo ou au Playa Pesquero Resort Suites and Spa, ou prendre de l'avance sur l'hiver en réservant auprès de leur conseiller en voyages.

