Samaná propose le mélange ultime entre aventure et zénitude, avec notamment :

Une variété de paysages à explorer comme des plages, des forêts tropicales, des chutes, des plantations de cocotiers, des baies, des montagnes, des vallées et des récifs coralliens;





La saison d'observation des baleines (de juin à avril), durant laquelle les voyageurs peuvent apercevoir jusqu'à 2 500 baleines à bosse rassemblées dans la baie de Samaná - ce site est l'un des trois seuls endroits au monde où il est possible de nager ou plonger aux côtés de ces mammifères marins;





Un site renommé mondialement pour la plongée avec tuba, la plongée sous-marine et les sports nautiques parmi la vie marine colorée;





Des excursions palpitantes avec NexusTours, le partenaire de confiance à destination de Sunwing, comme une balade à cheval vers la chute d'El Limón ou des promenades en bateau dans le parc national Los Haitises.

L'Eurostars Grand Cayacoa, anciennement le très populaire Bahia Principe Grand Cayacoa, est une propriété quatre étoiles récemment rénovée de la chaîne Eurostars Hotels et un favori de longue date des voyageurs européens. Combinant confort, culture locale et vues imprenables sur la baie, cet hôtel à proximité du village de Pueblo offre une authentique expérience dominicaine et marque le début d'une nouvelle ère dans l'hôtellerie de Samaná.

Les clients de Sunwing ont d'autres options tout compris à Samaná, notamment le Xeliter Balcones del Atlantico, un hôtel pour tous les âges idéal pour les vacances de longue durée, ainsi que le Viva V Samana by Wyndham, une oasis pour adultes qui déborde de possibilités d'explorer la région ou simplement de se détendre au bord de la piscine.

Les Canadiens voyageant au départ de Montréal et de Toronto cet hiver peuvent également profiter de cette nouvelle destination en réservant un séjour auprès de Vacances WestJet Québec dans l'un des deux nouveaux hôtels de Bahia Principe, bientôt disponibles pour la réservation :

La propriété pour adultes Bahia Principe Grand Samaná, perchée à flanc de falaise, qui offre des vues panoramiques sur l'océan et de l'intimité empreinte de romantisme;





Le Bahia Principe Grand El Portillo , un hôtel familial sur la plage réputé pour son grand éventail de commodités pour toutes les générations, pour sa variété culinaire et pour son accès à de calmes eaux turquoise.

Samaná, dont les merveilles naturelles immaculées, la riche culture locale et les nouveaux hôtels sont facilement accessibles grâce à des vols directs, est en voie de devenir un des premiers choix pour les Canadiens qui souhaitent découvrir une destination spectaculaire cet hiver. Les clients peuvent réserver ce coin de paradis en République dominicaine avec Vacances Sunwing et Vacances WestJet Québec au moyen de leur conseiller en voyages ou en ligne au sunwing.ca/fr ou au vacanceswestjetquebec.com/fr.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

À propos de Vacances WestJet Québec

Chez Vacances WestJet Québec, nous nous engageons à offrir à nos clients du Québec des vacances tout compris à prix exceptionnel et une planification de voyage harmonieuse, depuis les étapes de recherche et de réservation jusqu'à l'expérience en vol en passant par les journées à destination et le retour à la maison. Nous sommes fiers de proposer de superbes aubaines de voyages et des offres incroyables sur les forfaits vacances vers une multitude de destinations et hôtels soigneusement choisis dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique, avec de nombreux vols pratiques au départ de plusieurs villes québécoises. Nous avons hâte de vous aider à concrétiser une escapade tropicale dont vous vous souviendrez longtemps! Pour en savoir plus, veuillez consulter VacancesWestJetQuebec.com.

