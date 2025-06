Les Canadiens peuvent maintenant découvrir cette destination tout compris grâce à des vols directs hebdomadaires au départ de Québec vers San Andrés, en Colombie, à compter de décembre.

MONTRÉAL AND QUÉBEC, le 25 juin 2025 /CNW/ - Pour la saison hivernale 2025-2026, Vacances Sunwing propose aux Canadiens encore plus d'options avantageuses pour leurs escapades tout compris, avec l'ajout de San Andrés, en Colombie. Située à seulement sept minutes de la célèbre plage Spratt Bight, la nouvelle propriété Grand Sirenis San Andrés est un véritable havre de soleil idéal pour les familles et groupes d'amis, niché dans ce paradis sud-américain dynamique au cœur de la mer des Caraïbes, au large du Nicaragua.

Grand Sirenis San Andres (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

« Le marché québécois est incroyablement important pour nous, et nous sommes fiers d'introduire un service direct vers San Andrés cet hiver », mentionne Lyne Chayer, vice-présidente, Québec, Groupe Vacances Sunwing. « Ce joyau caché des Caraïbes offre une expérience authentique et vibrante qui complète parfaitement notre offre de vacances au départ de Québec, et avec l'ajout récent de Grand Sirenis San Andrés, nos clients disposent d'un choix encore plus grand de séjours abordables. »

Avec son ambiance chaleureuse et conviviale, idéale autant pour la détente que pour l'aventure, Grand Sirenis San Andrés est un hôtel flambant neuf qui a ouvert ses portes plus tôt cette année sur cette île corallienne colombienne. Il propose une multitude de commodités pensées pour tous les âges, notamment :

Une magnifique piscine à débordement offrant une vue imprenable sur la mer aux sept couleurs, ainsi qu'une piscine pour enfants ;

Une diversité culinaire alléchante avec des restaurants brésilien, italien, japonais et une option steakhouse ;

Une foule d'activités et de divertissements sur place, incluant des cours de yoga, le Miniclub Sirenios pour les enfants, de la musique en direct et des spectacles ;

Une salle d'entraînement moderne, des expériences bien-être, et un accès aux attraits culturels de la région ;

Des chambres spacieuses à la décoration tropicale et au confort moderne.

La nouvelle liaison directe entre Québec et San Andrés sera offerte de décembre 2025 à avril 2026, offrant aux Québécois une nouvelle occasion de découvrir l'une des îles les plus colorées et captivantes de la Colombie, ainsi que l'un de ses joyaux tout compris les plus récents avec Grand Sirenis San Andrés.

Les clients peuvent dès maintenant réserver leur séjour hivernal à San Andrés avec Vacances Sunwing, en ligne à sunwing.ca/fr ou auprès de leur conseiller en voyages.

