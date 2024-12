Tous les styles de vacanciers peuvent découvrir une aubaine vers une destination faite pour eux.

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Durant la saison des Fêtes, plusieurs Canadiens sentent le besoin de gâter leurs proches et eux-mêmes avec une escapade dans le Sud. Heureusement, Vacances Sunwing offre le meilleur calendrier de l'avent pour les amoureux de la plage et les aventuriers, avec une nouvelle aubaine de vacances chaque jour du 16 au 22 décembre 2024 durant le solde C'est la saison des grandes économies. Que vous soyez en train de terminer votre frénésie de magasinage ou de planifier votre escapade pour 2025, l'équipe des conseillers FinanSud Sunwing a un forfait vacances pour tous les voyageurs en fonction de leur budget.

Le solde C’est la saison des grandes économies de Vacances Sunwing (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

La semaine a commencé avec une aubaine exclusive à l'hôtel récemment rénovée, le Riu Negril à Negril, en Jamaïque. Et l'aubaine du jour est tout aussi attrayante avec jusqu'à 1 500 $ de rabais pour deux personnes au Iberostar Origin Bella Vista Varadero, un hôtel situé sur une plage de sable blanc à Varadero, Cuba. Cette propriété familiale est dotée de quatre piscines, y compris une piscine pour adultes, un palpitant parc de jets d'eau, un miniclub pour les enfants et plus encore. Les adultes peuvent se surclasser dans la catégorie Star Prestige pour avoir l'accès exclusif à la section 16 ans et plus de l'hôtel, comme le restaurant Miramar sur le toit avec ses vues panoramiques sur l'océan.

Tout comme le calendrier de l'avent, chaque aubaine se termine à la fin de la journée. Réservez votre escapade cubaine 2025 avec un conseiller en voyages ou sur Sunwing.ca/fr aujourd'hui. Assurez-vous de jeter un coup œil chaque jour pour savoir ce qui s'en vient.

