Le numéro de cette année contient de l'inspiration pour les mariages, des conseils d'experts, des destinations et des hôtels en vedette ainsi que des histoires d'amour vécues par de vrais couples

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Vacances Sunwing a publié la 12e édition de son magazine Mariages à destination par Sunwing, la référence pour les couples qui souhaitent organiser leurs noces sous les tropiques. Le magazine comprend ce que les Canadiens aiment le plus chez Sunwing - des endroits magnifiques et une variété d'hôtels convenant à tous les styles et à tous les budgets -, mais aborde le tout à travers le prisme de l'amour. Grâce à des conseils d'experts, à des marques canadiennes qui aideront les couples à se préparer pour leur grand jour, à des îles et des propriétés impressionnantes et à des forfaits offerts par Mariages par Sunwing, les cérémonies à destination voleront la vedette en janvier.

Le magazine Mariages à destination par Sunwing (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Dans cette édition, plusieurs marques canadiennes reconnues nous montrent que les mariages sont à la fois une question d'amour et de style. La marque Park & Fifth, fondée par un groupe de femmes à Vancouver, présente sa collection emblématique White 2025, qui comprend des robes intemporelles et tendance. Grâce à l'engagement de la marque envers l'artisanat local, à sa production éthique et à ses prix abordables, vous n'avez pas à faire de compromis sur la qualité.

BonLook, une marque de lunettes canadienne fondée à Montréal, croit que les lunettes de soleil devraient refléter l'authenticité de la personne qui les porte. Dans notre magazine, les futurs mariés peuvent jeter un coup d'œil à leur collection automne-hiver 2024-2025 afin de découvrir les modèles qui ont été conçus pour correspondre à leur style personnel pour leur escapade nuptiale. De plus, les hommes pourront impressionner par leur tenue grâce à l'expertise de la styliste Christal Williams, basée à Toronto, qui offre des conseils sur la façon de s'habiller et sur les accessoires à privilégier pour être confortable et élégant sous les tropiques.

Pour compléter leur garde-robe et être à leur meilleur lors de leur grand jour, les futurs mariés peuvent profiter des services offerts par THE TEN SPOT®, un salon de beauté basé à Toronto qui offre des conseils et des astuces aux hommes et aux femmes pour les aider à se sentir comme des dix le jour de leur mariage.

Les couples trouveront davantage d'inspiration dans cette édition du magazine Mariages à destination par Sunwing, notamment :

Des destinations de mariage populaires comme Cuba et la Jamaïque ainsi que des chaînes hôtelières comme RIU Hotels & Resorts et Sandos Hotels & Resorts, qui offrent de magnifiques lieux de réception

et la Jamaïque ainsi que des chaînes hôtelières comme RIU Hotels & Resorts et Sandos Hotels & Resorts, qui offrent de magnifiques lieux de réception De nouvelles idées de décor pour aider les couples à personnaliser leur célébration

Les dernières tendances en matière de décoration, de thèmes et de création de contenu

Les articles indispensables pour un enterrement de vie de jeune fille

Des excursions parfaites pour les mariages et les lunes de miel

Des histoires d'amour vécues par de vrais couples

Et plus encore!

Lorsque vous planifiez avec Mariages par Sunwing, l'équipe de consultants s'occupe de toute la logistique concernant les vols, le budget, les fournisseurs et les détails sur place. Tous les services offerts sont détaillés dans l'édition 2025 du magazine Mariages à destination par Sunwing. Les forfaits exclusifs Diamant, Platine et sud-asiatique Utsav permettent aux Canadiens de réaliser le mariage de leurs rêves sans stress et avec plus de possibilités.

Pour lire le magazine en entier, consultez ces articles plus en profondeur et renseignez-vous sur la planification d'un mariage à destination en visitant le www.sunwing.ca/fr/mariages.

À propos de Mariages par Sunwing

L'équipe d'experts de Mariages par Sunwing se spécialise dans la planification de mariages uniques dans des hôtels spectaculaires à travers le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Forts de nombreuses années d'expérience, nous avons développé d'excellentes relations avec les hôtels et fournisseurs dans toutes nos destinations.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]