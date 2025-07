« Offrir aux Canadiens des options de vacances accessibles et abordables reste une priorité absolue pour Sunwing, et nous sommes ravis de dévoiler notre horaire pour l'hiver 2025-2026, qui comprend nos destinations favorites ainsi que les nouveaux ajouts de Managua, au Nicaragua, et de Samaná, en République dominicaine. Nous encourageons les voyageurs à réserver tôt pour garantir leurs dates, complexes et destinations préférés, au meilleur rapport qualité-prix », déclare Andrew Dawson, président du Groupe de Vacances Sunwing.

« Forts d'un solide hiver 2024-2025, nous nous préparons à notre première saison hivernale avec tous les vols à bord de WestJet. Une meilleure connectivité nous permet de transporter les Canadiens vers plus de destinations et de leur offrir la qualité qui fait la réputation de Sunwing. Ils profiteront également de la valeur ajoutée qu'apportent l'équipage attentionné et le service courtois de WestJet. Plus que jamais, nous nous engageons à offrir des expériences de vacances tout inclus dans lesquelles nos clients peuvent avoir confiance ainsi que de nouvelles possibilités. La demande pour les voyages hivernaux sous les tropiques continue de croître, et nous encourageons les voyageurs à réserver tôt pour s'assurer de profiter des hôtels et des destinations qu'ils préfèrent au meilleur prix. »

En plus des nouvelles destinations du Nicaragua (Managua) au départ de Montréal et de Samaná (République dominicaine) au départ de Montréal et de Toronto, l'horaire d'hiver de Sunwing comprend maintenant de nouvelles options vers Montego Bay et San Andrés au départ de Québec, et vers Punta Cana au départ de Thunder Bay. Les voyageurs peuvent aussi continuer à profiter des destinations populaires telles que Montego Bay, Varadero, Freeport, Punta Cana et le Costa Rica au départ de certaines communautés régionales.*

Les Canadiens d'un océan à l'autre auront toujours accès à de populaires destinations soleil un peu partout au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale au départ de leur aéroport régional, confirmant à nouveau l'engagement continu de Vacances Sunwing à servir les clients de partout au pays avec des vols accessibles vers leurs destinations préférées.

Vols au départ de l' Ontario , dont Kitchener-Waterloo , Windsor , London , Hamilton et Ottawa

, dont , , , et Vols de Montréal et Québec vers Cayo Coco , Puerto Plata et ailleurs et vols de Saguenay-Bagotville vers Cancún, Punta Cana et Varadero

, et ailleurs et vols de Saguenay-Bagotville vers Cancún, et Varadero Service continu depuis les aéroports du Canada atlantique comme Deer Lake , Fredericton , Halifax , Gander , Moncton et St. John's vers les destinations convoitées du Mexique, de la République dominicaine, de la Jamaïque et de Cuba

atlantique comme , , , , et vers les destinations convoitées du Mexique, de la République dominicaine, de la Jamaïque et de Vols directs de Kelowna vers Mazatlán, de même qu'un service au départ des principaux aéroports de l'Ouest canadien ( Vancouver , Edmonton et Calgary ) vers de nombreuses destinations soleil

vers Mazatlán, de même qu'un service au départ des principaux aéroports de l'Ouest canadien ( , et ) vers de nombreuses destinations soleil Service direct au départ des Prairies, notamment Regina , Saskatoon et Winnipeg vers des destinations ensoleillées du Mexique, de la République dominicaine et de Cuba

Les clients de Sunwing pourront profiter d'encore plus de propriétés cet hiver, grâce à l'ajout de nouvelles constructions et d'hôtels retournant dans la programmation de Sunwing, comme :

Le Barceló Montelimar ( Nicaragua ), situé sur une plage privée immaculée et entourée de végétation luxuriante.

), situé sur une plage privée immaculée et entourée de végétation luxuriante. L'Eurostars Grand Cayacoa (Samaná), une exclusivité de Vacances Sunwing qui propose d'authentiques expériences sur la côte sud de la péninsule de la République dominicaine.

Le Dreams Playa Esmeralda Resort and Spa ( Punta Cana ), offrant des vacances familiales sur la plage, un parc aquatique sur place, des restaurants haut de gamme et une variété d'activités comme des sports aquatiques et des cours d'espagnol.

), offrant des vacances familiales sur la plage, un parc aquatique sur place, des restaurants haut de gamme et une variété d'activités comme des sports aquatiques et des cours d'espagnol. Le Secrets Playa Esmeralda Resort and Spa ( Punta Cana ), qui propose des séjours de luxe entre adultes avec l'expérience Unlimited-Luxury®, trois piscines, le spa Secrets ($) et les suites de catégorie Preferred Club.

), qui propose des séjours de luxe entre adultes avec l'expérience Unlimited-Luxury®, trois piscines, le spa Secrets ($) et les suites de catégorie Preferred Club. Le Dreams Cap Cana Resort and Spa ( Punta Cana ), un hôtel familial haut de gamme situé dans la communauté exclusive de Cap Cana, offre des expériences exceptionnelles comme un centre équestre, une marina et un terrain de golf de calibre international et des clubs pour ados et pour enfants.

), un hôtel familial haut de gamme situé dans la communauté exclusive de Cap Cana, offre des expériences exceptionnelles comme un centre équestre, une marina et un terrain de golf de calibre international et des clubs pour ados et pour enfants. Le Viva Miches by Wyndham ( Punta Cana ), une destination isolée prometteuse comprenant des plages de sable blanc et un tout nouveau concept de divertissement pour les familles et les aventuriers proposant des activités quotidiennes, le Viva Vibes.

En guise d'incitatif à réserver leurs vacances d'hiver tôt, le voyagiste offre aux clients un rabais d'une durée limitée, réduisant le dépôt à 75 $** (au lieu de 250 $), ainsi qu'une franchise de bagages gratuite**, un choix élargi de dates, de destinations et d'hôtels, plus de rabais et bien plus. Les clients peuvent réserver auprès de leur conseiller en voyages ou au Sunwing.ca/fr d'ici le 3 août 2025 pour voyager entre le 1er novembre 2025 et le 30 avril 2026.

*Les itinéraires peuvent varier.

**Des restrictions s'appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

