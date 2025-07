Les Canadiens qui réservent en juillet obtiennent plus d'avantages durant leurs vacances au Mexique et dans les Caraïbes, tels que des tarifs réduits et des surclassements de chambre.

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Le partenaire du mois de Vacances Sunwing, Meliá Hotels & Resorts, est un excellent choix pour les Canadiens recherchant une escapade estivale ou hivernale à un incroyable rapport qualité-prix. Reconnue internationalement pour son charme espagnol, la chaîne offre une gamme d'hébergements confortables, raffinés et prisés sous les tropiques. Les clients profiteront de commodités pratiques, d'hébergements spacieux, de piscines étincelantes, de plages immaculées, d'un éventail de cuisines internationales, de restaurants à la carte et d'emplacements pratiques à proximité de la culture locale dans ces hôtels du Mexique, de la République dominicaine et de Cuba.

Partenaire du mois - Melia Hotels & Resorts (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Les voyageurs qui réservent dans les propriétés Meliá participantes au Mexique et en République dominicaine d'ici le 31 juillet 2025 pour un voyage ayant lieu d'ici le 20 décembre 2026* profitent d'une large gamme d'avantages à durée limitée, y compris des crédits d'hôtel, des rabais au spa*, des tarifs réduits et des séjours gratuits pour les enfants*. Et ceux qui réservent leurs escapades dans les propriétés Meliá à Cuba durant la même période bénéficient de tarifs réduits, de surclassements de chambre, d'aucun supplément pour personne seule* et du séjour gratuit pour le premier enfant*.

Les hôtels Meliá suivants proposent des rabais sur les réservations effectuées en juillet : Meliá Las Antillas, Meliá Las Americas, Meliá Varadero, Meliá Jardines del Rey, Meliá Trinidad Peninsula, Paradisus Princesa del Mar, Paradisus Los Cayos, Paradisus Rio de Oro et Sol Caribe Beach.

Dans les hôtels suivants, le surclassement de chambre gratuit* est offert :

Surclassement d'une suite junior économique à une chambre de luxe au Meliá Las Antillas;

Surclassement d'une chambre classique à une chambre classique avec vue golf au Meliá Las Americas;

Surclassement d'une suite junior Paradisus à une suite junior The Reserve au Paradisus Los Cayos.

Pour les enfants de 3 à 12 ans, l'offre du séjour gratuit pour le premier enfant* s'applique dans les hôtels participants de Cuba, y compris le Sol Caribe Beach et le Meliá Jardines del Rey.

Les propriétés Meliá Varadero, Meliá Trinidad Peninsula, Paradisus Princesa del Mar et Paradisus Rio de Oro ne chargent pas de supplément aux personnes seules dans une chambre*.

Les vacanciers qui souhaitent voyager en groupe de dix personnes ou plus bénéficient d'un rabais allant jusqu'à 400 $ pour deux personnes*, lorsqu'ils voyagent entre le 1er novembre 2025 et le 20 décembre 2026*.

Nous encourageons les Canadiens qui souhaitent réserver une escapade estivale ou éviter la cohue des réservations hivernales à visiter Sunwing.ca/fr ou à communiquer avec leur conseiller en voyages d'ici le 31 juillet 2025. Les vacanciers qui remplissent le formulaire de participation sur Sunwing.ca/fr courent la chance de gagner un forfait vacances tout inclus de sept nuitées pour deux personnes au Meliá Puerto Vallarta ou au Meliá Jardines del Rey.

*Des restrictions s'appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]