« Nous avons l'immense bonheur de nous associer à Vacances Sunwing et Planet Hollywood Cancun pour ce tout premier voyage de rêve de groupe unique en son genre. C'est une expérience encore plus spéciale parce qu'elle touche des familles du Québec et d'autres communautés francophones de partout au pays », témoigne Meaghan Stovel McKnight, cheffe de la direction de Make-A-Wish | Rêves D'enfants Canada. « De l'aéroport à l'hôtel jusqu'au retour à la maison, nous avons la certitude que cette aventure offrira aux enfants et à leur famille la force et le réconfort dont ils ont grandement besoin. »

Les familles de rêve décolleront de Montréal à bord d'un vol spécial nolisé aux couleurs de Planet Hollywood. L'équipage bienveillant et bilingue veillera à créer une expérience chaleureuse et accueillante du début à la fin. À leur arrivée à Cancún, au Mexique, les familles seront accueillies par NexusTours, partenaire de confiance local de Sunwing, puis transportées avec classe au Planet Hollywood Cancunà bord de transferts privés de qualité supérieure. Cet hôtel tout inclus est conçu dans ses moindres détails pour offrir une expérience digne des grandes vedettes. Il a été choisi parce qu'il crée une atmosphère joyeuse, qui permettra aux familles de s'amuser ensemble en créant des souvenirs inoubliables sur les plages immaculées de Playa Mujeres.

« Chez Blue Diamond Resorts, nous sommes extrêmement fiers de faire partie de quelque chose de si important. Savoir que notre propriété joue un rôle dans la vie de ces familles, qu'elle les aide à créer des souvenirs inoubliables, est un réel honneur. Planet Hollywood Cancun est fondé sur la magie des contes et sur les expériences marquantes. Aider à réaliser les rêves de tant de jeunes invités s'inscrit parfaitement dans cette lignée », mentionne Jurgen Stutz, vice-président principal aux ventes, au marketing et à la distribution de Blue Diamond Resorts.

L'an dernier, 72 % des rêves exaucés par Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada étaient des voyages. Ce chiffre souligne le rôle essentiel que jouent nos partenariats avec des entreprises de voyage pour concrétiser notre mission : réaliser le rêve de chaque enfant admissible. Vacances Sunwing a généreusement offert le vol nolisé afin de rendre possible le voyage de rêve des 30 familles.

« Chez Vacances Sunwing, nous croyons que le voyage a un pouvoir thérapeutique et réconfortant et qu'il contribue à créer des liens », ajoute de son côté Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec. « Nous sommes incroyablement fiers de soutenir ce tout premier voyage de rêve en groupe tout inclus au Mexique, et d'aider à offrir du bonheur et de précieux souvenirs aux enfants et leurs familles qui méritent un moment de pure magie. Cette initiative si importante, en partenariat avec Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada et Planet Hollywood Cancun, témoigne véritablement des valeurs de bienveillance, de compassion et de communauté que nous partageons. »

Nous ne pourrions exaucer les rêves sans le dévouement et la générosité de la communauté de Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada. Donateurs et donatrices, partenaires corporatifs, bénévoles et autres membres de notre communauté : tout le monde a le pouvoir de réaliser des rêves. Cependant, la Fondation a besoin d'encore plus de soutien pour atteindre son objectif : réaliser le rêve de chaque enfant admissible.

Pour en savoir plus sur l'importance de ce voyage de rêve en groupe, son impact et l'enthousiasme qu'il suscite, visionnez cette vidéo dans laquelle Meaghan Stovel McKnight parle de l'anticipation d'une telle expérience : https://youtu.be/2SsGeCVS7GU

Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada, Vacances Sunwing et Planet Hollywood Hotels & Resorts sont fiers de pouvoir réaliser des rêves et sont heureux de commencer l'été en cultivant des sourires. Surveillez les comptes de réseaux sociaux de Sunwing et de Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada pour découvrir tout le plaisir qui attend les familles au Planet Hollywood Cancun.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

À propos de la Fondation Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada

Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada réalise des rêves qui transforment la vie d'enfants gravement malades. Sa mission est d'exaucer le rêve de chaque enfant admissible, puisqu'il fait partie intégrante de son traitement. La recherche démontre en effet que les enfants qui réalisent leur rêve sont beaucoup plus susceptibles de retrouver la force physique et émotionnelle nécessaire pour faire face à une maladie grave. En tant qu'organisme affilié de Make-A-Wish International, Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada fait partie du réseau du plus important organisme qui exauce des rêves au monde, œuvrant dans toutes les communautés du Canada et dans plus de 50 pays dans le monde. Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada a réalisé plus de 40 000 rêves au cours des 40 dernières années, dont 2011 l'année dernière seulement. De plus, la Fondation a obtenu la certification Great Place to Work pour une deuxième année consécutive, et figure parmi les 100 meilleurs lieux de travail pour l'engagement communautaire de 2024. Pour en savoir plus sur Make-A-Wish | Rêves d'enfants Canada, consultez le revesdenfants.ca.

À propos de Planet Hollywood

Planet Hollywood International inc. est le créateur et développeur mondial d'une marque de commerce qui exploite l'attrait universel pour les films, la télévision, les sports, la musique et les autres activités de loisirs. Les activités de l'entreprise offrent des produits et des services dans les secteurs du jeu vidéo, de la restauration, de l'hébergement, de la vente au détail, des loisirs et du divertissement au niveau mondial.

Cette expérience interactive engageante dans une propriété Planet Hollywood Hotels & Resorts comprend des installations et commodités de marques différenciées comme PHabulous Bed™, Plugged In™, Main Event Guarantee™ et des chambres dignes des vedettes.

Pour en savoir plus sur Planet Hollywood Hotels & Resorts, veuillez visiter le www.planethollywoodhotels.com

