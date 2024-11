Les voyageurs peuvent économiser jusqu'à 1 500 $ pour deux personnes sur les séjours hivernaux à Puerto Plata, La Romana et d'autres destinations dominicaines.

MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La période des plus grands soldes de l'année au Canada est à nos portes, et Vacances Sunwing prend une longueur d'avance avec sa prévente du Vendredi fou. Pour l'occasion, le voyagiste offre des rabais incroyables allant jusqu'à 1 500 $ pour deux personnes sur les forfaits tout compris vers l'une des destinations balnéaires les plus populaires des Caraïbes, la République dominicaine. Les Canadiens qui réservent avant le 24 novembre 2024 leur escapade à La Romana, Puerto Plata ou d'autres destinations, pour des départs ayant lieu entre le 11 novembre 2024 et le 30 avril 2025, profiteront d'un excellent prix sur leurs vacances en République dominicaine, où les fameuses plages, les conditions inégalées pour les sports nautiques, le golf de renommée mondiale, les aventures trépidantes et la culture dynamique leur réservent des expériences remarquables.

« Nous sommes ravis d'annoncer que notre prévente du Vendredi fou est de retour, préparée en partenariat avec la République dominicaine. Cette année, les clients de Sunwing en obtiendront encore plus pour leur argent sur cette île parmi les plus convoitées des tropiques », déclare Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec. « Cet hiver, les clients ont accès à des forfaits vacances de Sunwing convenant à tous les budgets. De plus, grâce aux nombreux vols directs s'effectuant au départ de Montréal, Québec et Saguenay-Bagotville, il est plus facile que jamais d'explorer des destinations qui en valent amplement la peine, comme Puerto Plata et La Romana et leurs hôtels tout compris. Présenter aux Canadiens une abondance d'options de vacances à un excellent rapport qualité-prix, tout en les aidant à maximiser leur escapade durement gagnée, c'est ça, l'essence de Sunwing. »

La République dominicaine est une destination de choix pour les séjours mémorables entre adultes. Les voyageurs qui souhaitent renouer avec eux-mêmes seront charmés par le HM Alma de Bayahibe à La Romana. Cette propriété propose de nombreux divertissements comme des spectacles musicaux, des fêtes mousse et des prestations de DJ, en plus d'ateliers qui dévoilent les secrets de la confection de sushis, des techniques de massage ou encore l'art de préparer des cocktails dominicains. Santo Domingo, à courte distance en voiture, bouillonne de culture et de vie nocturne, donnant un sublime avant-goût du mode de vie dominicain.

Du côté des vacances familiales, les clients de tous les horizons et générations trouveront de quoi s'amuser à l'hôtel Iberostar Waves Costa Dorada, situé sur les plages de sable blanc de Puerto Plata. Cette propriété, parmi les mieux cotées pour les familles, propose des activités passionnantes qui font durer le plaisir du matin jusqu'au soir, et ce, autant sur place qu'en-dehors de son enceinte : piscines, miniclub pour enfants, terrains sportifs et bien d'autres. De plus, comme il s'agit de l'un des hôtels SmileMC exclusifs à Sunwing, les enfants âgés de 2 à 12 ans séjournent, jouent et mangent GRATUITEMENT*, vous allouant ainsi un plus grand budget pour explorer la culture et les paysages de la région.

Pour un séjour social par excellence, le Royalton CHIC Punta Cana An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino Adults Only, à Punta Cana, s'y connaît plutôt bien en vacances cinq étoiles, notamment avec son traitement All-Exclusive™. On y trouve la piscine Mermaid unique en son genre, une cabine de DJ extérieure, un complexe de bien-être et d'entraînement à la fine pointe, un spa, un casino et, pour une expérience véritablement CHIC, le manoir CHIC privé, de plus de 1 000 mètres carrés et doté de six chambres de luxe, d'une piscine privée, de commodités rehaussées et des inclusions du Diamond Club™*.

Jusqu'au 24 novembre 2024, les voyageurs peuvent économiser jusqu'à 1 500 $ pour deux personnes sur les forfaits tout compris en République dominicaine, où rien de moins qu'un paradis sur terre les attend. Pour plus d'informations ou pour réserver vos vacances, contactez un conseiller en voyages ou visitez le sunwing.ca/fr, et profitez du meilleur des tropiques.

*Des restrictions s'appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

