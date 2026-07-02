Vacances Sunwing lance la saison 2 du programme Prochains top créateurs au Canada, offrant aux créateurs la chance de gagner 10 000 $ et des expériences de voyage entièrement financées

Dix créateurs canadiens recevront deux voyages tout inclus entièrement financés, des avantages exclusifs ainsi que la chance de gagner un grand prix de 10 000 $ tout en enrichissant leur portfolio avec l'un des principaux fournisseurs de vacances au pays.

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Vacances Sunwing ramène le programme Prochains top créateurs au Canada pour une deuxième saison, permettant aux créateurs de contenu canadiens de transformer leur passion en une occasion unique. Cette année, 10 créateurs recevront deux expériences de voyage tout inclus entièrement financées, une formation et des avantages exclusifs en plus de courir la chance de gagner un grand prix de 10 000 $.

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« Suite au succès incroyable de notre première saison, nous savions que le programme Prochains top créateurs au Canada devait revenir », déclare Stephanie Ng, vice-présidente du marketing du groupe WestJet. « La saison 1 nous a montré l'ampleur du talent créatif à travers le Canada, mais ce qui nous a le plus marqués, ce sont les liens qui se sont formés entre nos créateurs, qui se sont soutenus et encouragés tout au long de leur parcours. Nous voulons retrouver ces connexions dans la saison 2. Ce programme va bien au-delà des voyages. Il s'agit de donner aux créateurs une plateforme pour partager des histoires authentiques, établir des liens avec le public et inspirer les Canadiens à travers de vraies expériences. Nous sommes ravis de soutenir la prochaine génération de créateurs canadiens dans leur développement. »

À une époque où l'IA transforme rapidement l'industrie du voyage - notamment en raison des ambassadeurs de marques numériques et du contenu généré automatiquement -, Vacances Sunwing adopte une approche différente en misant sur de véritables créateurs et des expériences réelles. Pour la deuxième année consécutive, la marque de voyages canadienne investit dans 10 créateurs d'ici en leur donnant l'occasion de découvrir les tropiques et de partager leurs expériences à leur façon. Cette année, pour la première fois, le programme n'impose plus de limite du nombre d'abonnés. Cela reflète la conviction de Sunwing que le talent pour raconter des histoires ne se mesure pas à la taille d'une communauté, mais à l'authenticité, à la créativité et à la capacité à inspirer les Canadiens à rêver de leurs prochaines vacances.

Les créateurs sélectionnés se rendront dans certaines des destinations les plus populaires de Vacances Sunwing au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale afin de créer du contenu pour leurs propres plateformes et pour celles de Sunwing. Chaque créateur recevra deux expériences de voyage tout inclus, y compris une excursion et des transferts privés offerts par NexusTours pour les aider à peaufiner leur travail et à rayonner davantage. Les créateurs recevront également des trousses de bienvenue exclusives comprenant des articles promotionnels de Sunwing et des cadeaux de partenaires sélectionnés, tels que des produits La Neige.

« Nous sommes fiers de soutenir cette initiative en contribuant à l'expérience de voyage de chaque créateur sur le terrain », déclare Alejandro Vazquez, directeur principal, comptes stratégiques, chez NexusTours. « Grâce à nos excursions, nous souhaitons aider les créateurs à immortaliser des moments authentiques qui mettent en valeur la culture, la beauté et le caractère unique de chaque destination. »

Le concours est ouvert aux résidents canadiens de 18 ans et plus qui sont passionnés par la création de contenu et les voyages. Pour participer, les créateurs doivent créer et publier une nouvelle vidéo sur TikTok ou Instagram expliquant pourquoi leurs abonnés devraient choisir des destinations de Sunwing pour leurs prochaines vacances. Ils doivent identifier @SunwingVacations, utiliser le mot-clic #CréateursSunwing et remplir le formulaire de candidature officiel sur Sunwing.ca. Les candidatures prennent fin le 7 août 2026 et les gagnants seront annoncés en septembre.

Pour connaître les détails du concours et pour soumettre votre candidature, visitez le www.sunwing.ca/fr/prochains-top-createurs.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre forfaitiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter sunwing.ca/fr.

SOURCE Groupe de Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, expérience-client et vacances, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]