Du 25 au 31 mai, les conseillers en voyages pourront offrir à leurs clients des aubaines sur des hôtels et des excursions en plus de leur donner la chance de gagner des prix exceptionnels.

MONTRÉAL, le 25 mai 2026 /CNW/ - La très attendue Semaine ensoleillée de Vacances Sunwing est de retour. Elle offre aux conseillers en voyages et à leurs clients sept jours d'économies exclusives, des aubaines quotidiennes à tout casser, des avantages à valeur ajoutée et la chance de gagner des prix incroyables. La Semaine ensoleillée, qui se déroule du 25 au 31 mai 2026, propose des économies allant jusqu'à 45 % sur certains forfaits pour des voyages ayant lieu entre le 1er juin et le 31 octobre 2026 dans les Caraïbes, au Mexique ou en Amérique centrale.

En plus des économies offertes toute la semaine, les conseillers peuvent aider leurs clients à profiter d'une nouvelle aubaine à tout casser chaque jour. Disponible seulement 24 heures, chaque aubaine prend fin à 23 h 59 (HE) avant que la prochaine ne soit dévoilée.

Les conseillers sont invités à surveiller le portail des agents de voyages de Sunwing pour consulter les aubaines quotidiennes dans les hôtels suivants :

En plus des économies exclusives, chaque client qui réserve un forfait vacances tout inclus sur Sunwing.ca ou auprès d'un conseiller en voyages entre le 25 et le 31 mai 2026 sera automatiquement inscrit pour courir la chance de gagner l'un des 30 prix. Les prix comprennent dix forfaits tout inclus de Vacances Sunwing pour deux adultes, dix crédits d'excursion de NexusTours d'une valeur de 200 $ chacun (transferts privés aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel inclus), ainsi que dix cartes-cadeaux Sunwing d'une valeur de 250 $ chacune.

En prime, les clients qui réservent pendant la Semaine ensoleillée recevront un rabais NexusTours de 20 %, applicable aux excursions admissibles réservées avant le départ sur Sunwing.ca ou via le portail de NexusTours pour les agents de voyages. Les codes promotionnels seront envoyés directement à l'adresse courriel principale associée à la réservation.

« Chez Sunwing, nous nous engageons à rendre les voyages vers des destinations ensoleillées plus accessibles et plus avantageux pour les Canadiens », déclare Marek Andryszak, président du Groupe de Vacances Sunwing. La Semaine ensoleillée combine grandes économies, aubaines quotidiennes exclusives et récompenses excitantes pour aider les voyageurs à profiter de leurs vacances tout en les inspirant à planifier leur prochaine escapade tout inclus. »

Les conseillers en voyages peuvent rester à l'affût des aubaines quotidiennes à tout casser et des offres d'une durée limitée de la Semaine ensoleillée en visitant le portail des agents de voyages de Sunwing.

*** Des modalités et conditions s'appliquent. Le concours prend fin le 31 mai 2026. L'annonce des gagnants aura lieu le 16 juin 2026.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter sunwing.ca.

SOURCE Groupe de Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, expérience-client et vacances, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]