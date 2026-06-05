SUSPENSION INDÉFINIE DES ACTIVITÉS À CUBA

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - À la suite de l'analyse de notre programme à Cuba et de l'environnement d'opérations actuel, le Groupe de Vacances Sunwing (y compris Vacances Sunwing, Vacances WestJet et Vacances WestJet Québec) a pris la décision difficile de suspendre indéfiniment toutes ses activités à Cuba, jusqu'à nouvel ordre.

Ce changement opérationnel s'applique à l'ensemble du groupe WestJet, y compris WestJet Airlines et WestJet Cargo, le cas échéant.

Nous savons que cette nouvelle peut être décevante pour les clients et les conseillers en voyages, surtout en raison du lien solide que de nombreux Canadiens entretiennent avec Cuba et son peuple. Cuba est depuis longtemps l'une des destinations favorites de nos clients. Nous sommes conscients des défis auxquels sont confrontés les communautés locales, les travailleurs du tourisme et les partenaires de l'industrie. Nos pensées accompagnent les personnes touchées, et nous demeurons confiants quant à la relance et au rétablissement à long terme de la destination.

Prochaines étapes

Nous communiquerons directement avec les clients ayant déjà réservé un séjour à Cuba, afin de leur présenter les options qui s'offrent à eux, notamment de modifier leur réservation pour une autre destination ou annuler leur voyage et obtenir un remboursement complet.

Nous continuerons de surveiller de près la situation, de travailler avec nos partenaires sur le terrain et de fournir des mises à jour à mesure que la situation évolue.

À propos du Groupe de Vacances Sunwing

Le Groupe de Vacances Sunwing, la division de vacances du groupe WestJet, est composé des plus grandes marques canadiennes de vacances, notamment Vacances Sunwing, Vacances WestJet et Vacances WestJet Québec, du voyagiste américain en pleine croissance, Vacation Express, ainsi que des entreprises de la division des ventes du Groupe, VacancesSellOff.com et Mariages à destination LUXE. Ensemble, elles forment les plus grandes marques de vacances en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur chaque marque, la trajectoire de croissance de l'entreprise et les possibilités d'emploi, veuillez consulter www.sunwingvacationsgroup.com/fr.

SOURCE Groupe de Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]