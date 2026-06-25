Depuis la suspension de son programme à Cuba, Vacances Sunwing constate une hausse importante de la demande pour d'autres destinations tropicales

Cette hausse souligne les préférences changeantes des voyageurs canadiens, qui recherchent d'autres escapades abordables dans le Sud.

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - Vacances Sunwing, le plus grand forfaitiste au Canada pour Cuba, a joué un rôle majeur dans le lien d'attachement particulier des Canadiens pour cette destination. L'hiver dernier, Vacances Sunwing représentait plus de 50 % de la capacité canadienne à Cuba. Depuis la cessation temporaire des activités à Cuba, Vacances Sunwing a augmenté de 50 % l'offre pour la République dominicaine par rapport à l'année dernière. « Les clients canadiens demeurent très consciencieux quant à leurs dépenses de voyages, et le rapport qualité-prix continue de jouer un rôle important dans leurs choix de destination », explique Lyne Chayer, vice-présidente, expérience-client et vacances, Québec. « Les demandes de voyage de nos clients évoluent vers une tendance pour des destinations qui offrent un parfait équilibre entre l'abordabilité, l'excellence des hôtels et, par-dessus tout, l'accueil chaleureux. »

Les destinations de la République dominicaine qui connaissent la plus forte croissance sont Puerto Plata et Samaná. Dans l'ensemble, les réservations pour la République dominicaine ont augmenté de 50 %, avec Puerto Plata à elle seule en hausse de 60 %, tandis que Samaná affiche également une croissance importante grâce à l'élargissement de l'offre de services, d'hôtels et d'expériences.

« Des propriétés comme Eurostars Grand Cayacoa se démarquent pour les clients qui voyageaient à Cuba, en proposant un mélange intéressant d'abordabilité et de charme local unique », ajoute Lyne Chayer.

Outre la République dominicaine, Vacances Sunwing constate également un intérêt accru pour le Mexique. Cette destination représente désormais une part importante du volume total de réservations de l'entreprise et a absorbé environ un quart de la demande initialement destinée à Cuba. Cancún est en tête de liste de toutes les réservations en 2026, tandis que des destinations comme Cozumel et Mazatlán continuent de gagner en popularité auprès des clients à la recherche d'un excellent rapport qualité-prix et d'une variété d'hôtels.

Vacances Sunwing observe également une croissance notable des destinations qui présentent les caractéristiques principales offertes à Cuba. Les destinations abordables comme Puerto Plata et Mazatlán ont connu une forte augmentation de réservations par rapport à l'année dernière, particulièrement Mazatlán avec une augmentation de plus de 70 %.

Quant aux destinations au charme local unique et aux expériences immersives comme le Costa Rica et le Panama, elles prennent de l'ampleur avec une hausse de 100 % des réservations pour Liberia et de 35 % pour Rio Hato.

Les Bahamas, tout comme les autres destinations balnéaires semblables, continuent de séduire les Canadiens, avec une augmentation de plus de 20 % des réservations à Freeport par rapport à l'année dernière.

Vacances Sunwing vise toujours à offrir aux Canadiens un large éventail de destinations tropicales au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale afin que les clients profitent d'un excellent rapport qualité-prix.

« Cuba occupe une grande place dans l'histoire de Vacances Sunwing depuis de nombreuses années. Nous demeurons optimistes pour l'avenir de la destination et pour les communautés qui accueillent depuis longtemps des vacanciers canadiens », déclare Lyne Chayer.

Les clients touchés par la suspension du programme à Cuba peuvent consulter pour les dernières mises à jour et solutions possibles sur la page de voyage à Cuba de Vacances Sunwing : https://www.sunwing.ca/fr/cuba-travel-updates

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre forfaitiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter sunwing.ca/fr.

SOURCE Groupe de Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, expérience-client et vacances, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]