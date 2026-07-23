Vacances Sunwing lance la cabine Privilège pour les forfaits vacances admissibles

Vacances Sunwing célèbre cette nouveauté avec un prix de lancement à partir de 300 $ par aller-retour* par personne, sur les forfaits vacances admissibles de sept nuitées réservés d'ici le 31 août 2026 pour des voyages effectués entre le 1er octobre 2026 et le 30 avril 2027.

« Chez Vacances Sunwing, nous améliorons continuellement nos produits afin que nos clients aient encore plus de choix et de flexibilité. L'ajout d'une cabine Privilège renforce davantage notre offre de vacances et crée une expérience de voyage supérieure dès le moment où les clients montent à bord », mentionne Lyne Chayer, Vice-présidente, expérience-client et vacances, Québec.

Conçus pour les clients qui cherchent à rehausser leur voyage, les sièges Privilège sont situés dans une cabine dédiée à l'avant de l'appareil, et permettent aux vacanciers de commencer à se détendre avant même d'arriver à destination grâce à des commodités et des services améliorés.

La cabine Privilège est offerte avec les forfaits Vacances Sunwing admissibles de sept nuitées dont le départ a lieu à partir du 1er octobre 2026. Les clients qui réservent un nouveau forfait pendant la période promotionnelle peuvent profiter d'un prix de lancement à partir de 300 $ aller-retour par personne, en plus du prix indiqué pour le forfait économique, qui s'ajoute au prix du forfait en classe économique indiqué.

Les clients ayant déjà réservé un forfait admissible de sept nuitées avant le 15 juillet 2026 peuvent également se surclasser en cabine Privilège en communiquant avec le Centre des ventes de Sunwing.

Le prix varie en fonction de la ville de départ et de la destination. Cette offre est sous réserve de disponibilité et peut être modifiée ou retirée à tout moment.

Tous les détails, y compris les informations sur les réservations et les modalités et conditions générales de l'offre, se trouvent également sur le portail de Sunwing pour les agents de voyages.

*Modalités et conditions

Le prix de la cabine Privilège varie en fonction de la ville de départ et de la destination. Le prix indiqué est pour un aller-retour par personne, et s'ajoute au prix du forfait en classe économique indiqué dans la soumission. Tous les passagers partageant une chambre doivent réserver la cabine Privilège. L'offre s'applique aux nouveaux forfaits de sept nuitées réservés entre le 15 juillet et le 31 août 2026 pour des voyages ayant lieu entre le 1er octobre 2026 et le 30 avril 2027. La cabine Privilège peut également être ajoutée aux réservations existantes de forfaits de 7 nuitées effectuées avant le 15 juillet 2026, en communiquant avec le Centre des ventes. Les prix peuvent être modifiés en tout temps et sont sous réserve de disponibilité.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives pour les hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter sunwing.ca/fr.

SOURCE Groupe de Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]