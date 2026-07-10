Vacances Sunwing ajoute à sa gamme de croisières hivernales des nouveaux forfaits à bord du MSC Opera au départ de Montréal.

Les forfaits vacances comprennent les vols aller-retour pour La Romana, les transferts, le forfait de boissons Easy Drink et les pourboires. Cette croisière traversera les Caraïbes et les Antilles et débutera le 14 décembre prochain.

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Cet hiver, Vacances Sunwing proposera aux clients du Québec plus d'escapades en ajoutant à sa gamme de croisières hivernales des nouveaux forfaits à bord du MSC Opera. À compter du 14 décembre 2026, les clients profiteront de départs pratiques le lundi de Montréal vers La Romana, en République dominicaine. La croisière durera sept nuitées pour visiter des destinations prisées telles qu'Aruba, la Barbade, la Martinique et ailleurs.

Chaque réservation de croisière MSC Opera auprès de Vacances Sunwing comprend les vols WestJet aller-retour au départ de Montréal, le transport entre l'aéroport et le port de croisière, sept nuitées, les repas à bord, le forfait de boissons Easy Drink, ainsi que les frais de service quotidiens et les pourboires. Ces forfaits vacances tout inclus proposent un rapport qualité-prix exceptionnel.

« L'ajout du MSC Opera renforce notre offre de vacances hivernales aux clients en bonifiant les choix d'escapades dans les Caraïbes et les Antilles », a déclaré Marek Andryszak, président du Groupe de Vacances Sunwing. « Ces nouveaux forfaits combinent la commodité des vols au départ de Montréal au rapport qualité-prix d'une croisière tout inclus. De plus, nos clients profitent agréablement de plusieurs destinations en un seul voyage. »

Les clients peuvent choisir parmi plusieurs nouveaux itinéraires de sept nuitées dans les Caraïbes et les Antilles.

Les départs se feront entre le 14 décembre 2026 et le 29 mars 2027, sous réserve de disponibilité.

Chaque forfait croisière de Vacances Sunwing à bord du MSC Opera comprend :

Vol aller-retour à bord de WestJet pour La Romana, en République dominicaine;

Croisière de 7 nuitées avec cabine et repas à bord;

Transport aller-retour entre l'aéroport et le port de croisière;

Forfait de boissons Easy Drink;

Frais de service quotidiens et pourboires.

Les clients qui souhaitent explorer certaines des plus belles îles des Caraïbes et des Antilles tout en profitant de la simplicité d'un forfait vacances tout inclus peuvent réserver dès maintenant auprès de leur conseiller en voyages ou en visitant le site Sunwing.ca/fr.

Les disponibilités sont limitées et la capacité est contrôlée.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre forfaitiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter sunwing.ca/fr.

SOURCE Groupe de Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]