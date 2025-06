L'hôtel Barceló Montelimar offre des escapades ensoleillées pour les familles, les couples et les groupes.

MONTREAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Vacances Sunwing et Vacances WestJet Québec sont ravis de présenter la destination tropicale de Managua (Nicaragua) aux Québécois pour l'hiver prochain. Du 18 décembre 2025 au 9 avril 2026, les voyageurs pourront échapper au froid grâce à un vol direct hebdomadaire le jeudi au départ de Montréal (YUL) vers Managua (MGA) à bord de WestJet.

Ce nouvel itinéraire est une occasion unique pour les Québécois d'explorer l'un des joyaux les plus captivants de l'Amérique centrale. Les clients de Vacances Sunwing ou de Vacances WestJet Québec profitent de la même expérience de vacances sans souci et des mêmes horaires fiables à bord d'avions de la flotte moderne de WestJet. La compagnie aérienne est reconnue pour son équipage attentionné, son service chaleureux et amical et son souci à l'égard du confort.

« Nous sommes fiers d'élargir nos services en ajoutant Managua au Nicaragua en tant que destination exclusive de la saison hivernale 2025-2026 », déclare Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing. « Ce nouvel itinéraire permet aux voyageurs du Québec de vivre un mélange d'aventures, de moments relaxants et de découvertes culturelles. De plus, les clients bénéficient à la fois de la fiabilité du service à bord de WestJet et des normes de haute qualité du Barceló Montelimar, un hôtel parmi nos chaînes en format offert en tout inclus. »

Les clients peuvent réserver leur séjour hivernal au Barceló Montelimar auprès de Vacances Sunwing ou de Vacances WestJet Québec. Ce vaste hôtel tout inclus situé sur un terrain verdoyant est doté d'un accès direct à la plage., L'hôtel propose 293 chambres, dont des chambres régulières ou des grands bungalows privés, certains offrant même jusqu'à trois chambres à coucher pour accueillir les familles ou les groupes. Les chambres comprennent un éventail de produits de bain ainsi qu'un minibar, un coffret de sûreté et une connexion Wi-Fi. De plus, la propriété dispose d'un buffet situé près de la plage, de trois restaurants à la carte servant des mets italiens, asiatiques ou des fruits de mer, ainsi que de cinq bars.

Les familles et les couples s'y plairont grâce à l'éventail d'installations du Barceló Montelimar, comme trois piscines (dont une section réservée aux enfants), un jacuzzi, un miniclub pour enfants, des terrains de tennis et basketball, du minigolf, un centre de massage, des boutiques, des divertissements quotidiens et bien plus. Un service de navette facilite les déplacements sur le site, tandis que la plage relaxante constitue le décor parfait pour de longues balades devant de splendides couchers de soleil.

Les vacanciers qui réservent un forfait de Vacances Sunwing ou de Vacances WestJet Québec vivront non seulement des vacances sans souci avec le voyagiste de leur choix, mais leur expérience en vol sera tout aussi agréable.

Il est maintenant possible d'effectuer des réservations de groupe. Commencez à planifier vos vacances inoubliables à Managua avec Vacances Sunwing et Vacances WestJet Québec.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing et directrice générale de la division des voyagistes au Québec, [email protected]; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]