Il fait toujours plus beau sous les tropiques grâce à des tarifs réduits, des séjours gratuits pour les enfants* et la chance de gagner des vacances au Mexique.

MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - Le partenaire du mois de mai de Vacances Sunwing, la gamme Inclusive Collection de Hyatt, donne aux voyageurs l'occasion de visiter les tropiques sous le signe du luxe. Les Canadiens peuvent découvrir de nouvelles manières d'économiser en explorant les plus belles destinations du Mexique, de la Jamaïque et de la République dominicaine dans le confort d'un hôtel de luxe, en réservant un forfait vacances avec Hyatt et Vacances Sunwing avant le 31 mai 2025.

Partenaire du mois: Gamme inclusive collection de Hyatt (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

La gamme Inclusive Collection de Hyatt propose aux Canadiens les inclusions Endless Privileges®, Unlimited-Luxury® et Unlimited-Fun® dans ses différentes propriétés. Grâce à de magnifiques décors en bord de mer, des spas de classe mondiale, des restaurants gastronomiques, un service aux chambres en tout temps et bien plus encore, les vacances luxueuses ne sont plus un simple rêve. Conçue pour tous les types de voyageurs, cette vaste gamme de marques propose des commodités et des hébergements convenant aux vacances, aux voyages d'affaires et aux mariages à destination, où chaque moment se transforme en un souvenir impérissable.

Les voyageurs qui réservent un forfait vacances entre le 1er et le 31 mai 2025, pour des voyages ayant lieu avant le 31 octobre 2026, peuvent profiter de rabais* et de séjours gratuits pour les enfants*, en plus de courir la chance de gagner un forfait vacances tout inclus de sept nuitées pour deux personnes au Hyatt Ziva Riviera Cancun, au Mexique. Les clients qui ne font pas d'achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n'ont droit qu'à un bulletin de participation pendant la période du concours et ils doivent remplir un formulaire sur le site Sunwing.ca.

Les clients de Vacances Sunwing à la recherche d'une escapade de dernière minute idyllique ou de vacances d'été à la fois plus luxueuses et moins chères seront comblés en réservant un hôtel de la gamme Inclusive Collection de Hyatt auprès de leur conseiller en voyages ou au Sunwing.ca/fr.

*Dans certains hôtels

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]