Au menu : des avantages, des prix exclusifs et la chance de gagner un forfait vacances tout compris

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Les Canadiens à la recherche de vacances tout compris comprenant des commodités et des hébergements de luxe dans des destinations sensationnelles seront servis : le partenaire du mois d'octobre de Vacances Sunwing répond à l'appel. Pour une durée limitée, les clients de Sunwing qui réservent certaines propriétés Iberostar Beachfront Resorts en Jamaïque, au Mexique et en République dominicaine, entre le 3 octobre et le 2 novembre 2024, peuvent rehausser leurs vacances en profitant de tarifs exclusifs et de surclassements de chambres*, et ce, en plus de nombreuses autres inclusions qui garantissent déjà de parfaites vacances tropicales.

Iberostar Beachfront Resorts (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

La chaîne hôtelière Iberostar Beachfront Resorts est une entreprise familiale qui place la durabilité au cœur de ses luxueuses expériences tout compris sans égal. Les trois collections de la chaîne, soit les hôtels familiaux Iberostar Waves, les hébergements axés sur le confort Iberostar Selection et les propriétés haut de gamme Joia by Iberostar, proposent aux clients des divertissements de classe mondiale, des cuisines internationales mettant à l'honneur des saveurs du monde ainsi que des activités captivantes pour tous les âges, dont le miniclub Star Camp conçu pour les enfants. En choisissant les propriétés 4 ou 5 étoiles d'Iberostar Beachfront Resorts, les vacanciers peuvent voyager dans les destinations les plus prisées du Sud de manière responsable, sans compromettre leurs envies de luxe.

De plus, en réservant entre le 3 octobre et le 2 novembre 2024 leur escapade ayant lieu entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025, les voyageurs peuvent obtenir des prix réduits et des surclassements gratuits* dans certains hôtels parmi les trois collections. Le Joia Rose Hall by Iberostar, par exemple, propose un surclassement d'une suite avec vue tropicale à une suite avec vue piscine. Les clients ayant réservé des vacances admissibles durant cette période de réservation courront également la chance de gagner un forfait vacances tout compris de sept nuitées pour deux personnes à l'hôtel Iberostar Selection Rose Hall Suites, en Jamaïque. Les clients qui ne font pas d'achat sont aussi admissibles au tirage, mais ils n'ont droit qu'à un bulletin de participation pendant la période du concours et ils doivent remplir un formulaire sur le site Sunwing.ca/fr.

Pour vivre des vacances exceptionnelles remplies de commodités de luxe, de pratiques écoresponsables et d'avantages exclusifs, réservez votre escapade avec Iberostar Beachfront Resorts sur Sunwing.ca/fr ou auprès d'un conseiller en voyages.

*Jusqu'à épuisement des stocks. Des restrictions s'appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours.com, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected] ; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]