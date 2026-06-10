Vacances Sunwing dévoile son horaire d'hiver 2026-2027, de même que sa prime et son solde Réservez tôt pour l'hiver

Les clients peuvent économiser jusqu'à 1 000 $ pour deux personnes et obtenir plus d'avantages pour leurs escapades hivernales.

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Vacances Sunwing dévoile son horaire hivernal 2026-2027, qui offre aux Canadiens encore plus d'options d'escapades ensoleillées pour la prochaine saison. En plus du retour des classiques comme Cancún, Punta Cana et Montego Bay, les vacanciers peuvent désormais profiter de nouvelles offres hivernales, dont Montréal vers Acapulco et Cozumel, Québec vers Roatán, Saguenay-Bagotville vers Puerto Plata, Toronto vers Acapulco et Winnipeg vers Puerto Plata.

Pour souligner le lancement de son horaire hivernal, Sunwing propose le solde Réservez tôt pour l'hiver, accompagné de la prime Réservez tôt, sur certains forfaits vacances tout inclus. Les clients peuvent économiser jusqu'à 1 000 $ pour deux personnes lorsqu'ils réservent entre le 10 et le 28 juin 2026 pour un voyage ayant lieu entre le 1er novembre 2026 et le 30 avril 2027. Les conseillers en voyages, quant à eux, obtiennent une commission bonifiée de 3 % sur chaque réservation admissible effectuée pendant la période de la promotion.

Les clients peuvent réserver leurs vacances d'hiver grâce à un dépôt réduit de seulement 100 $ par personne et obtenir un code promotionnel de 100 $ pour deux personnes, dans le cadre de la prime Réservez tôt de Sunwing.

Les vacanciers qui rêvent du Mexique peuvent économiser sur une variété de propriétés convoitées, dont les hôtels Xcaret Mexico, Xcaret Arte et TRS Coral. Ils ont également accès à de nombreuses options tout inclus convenant à tous les styles de voyages et tous les budgets, dans des destinations populaires comme Puerto Plata et Montego Bay.

Le solde Réservez tôt pour l'hiver et la prime Réservez tôt de Sunwing s'appliquent aux forfaits vacances tout inclus avec vols à bord de WestJet réservés d'ici le 28 juin 2026, pour des départs ayant lieu entre le 1er novembre 2026 et le 30 avril 2027. Ces offres sont sous réserve de disponibilité et peuvent être modifiées ou retirées à tout moment.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre forfaitiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter sunwing.ca/fr.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances, [email protected]