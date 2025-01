Lorsqu'ils voyagent entre le 6 janvier et le 31 mars 2025, les Canadiens peuvent célébrer les fêtes importantes de l'hiver comme le jour de la Saint-Valentin et la relâche scolaire dans les plus belles températures des tropiques, ou simplement s'évader du froid pour moins cher et cocher « Voyager plus » de leur liste de souhaits 2025.

Profiter pleinement de la nouvelle année et de ces économies à durée limitée sur les forfaits vacances tout compris à moins de 1 499 $* par personne en réservant avec un conseiller en voyages ou sur Sunwing.ca/fr.

*Des modalités et conditions s'appliquent

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]