Les clients peuvent profiter au maximum de leurs prochaines vacances grâce au plus grand solde de l'année de Sunwing.

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Vacances Sunwing partage fièrement la bonne nouvelle : pour tous les Canadiens ayant inscrit « palpitante escapade tout compris à un excellent rapport qualité-prix » au sommet de leur liste de souhaits pour l'hiver, le meilleur moment pour réserver, c'est maintenant. Le voyagiste vient tout juste de lancer ses aubaines du Vendredi fou, comprenant des rabais allant jusqu'à 2 000 $ pour deux personnes sur des centaines d'hôtels paradisiaques au Mexique, en République dominicaine, à Cuba, en Jamaïque, au Panama et ailleurs dans le Sud. Les vacanciers qui souhaitent mettre la main sur ces aubaines d'une durée limitée, sur des voyages ayant lieu entre le 25 novembre 2024 et le 30 avril 2025, n'ont qu'à réserver avant le 1er décembre 2024 afin de profiter d'escapades à bon prix dans des destinations adorées des clients ou dans des joyaux cachés qui n'attendent qu'à être pleinement explorés.

Le solde du Vendredi fou de Vacances Sunwing (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

« Notre solde du Vendredi fou, se déroulant durant la saison des plus grandes économies, est l'occasion idéale pour les Canadiens de se procurer des escapades tout compris au meilleur rapport qualité-prix », déclare Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec. « Cette année, nous faisons monter les enchères en offrant encore plus d'aubaines. Ce sont en effet près de 400 forfaits qui sont en solde pour aider nos clients à explorer les destinations dont ils ne se lassent pas ainsi que les trésors plus méconnus qui comprennent tous les avantages d'une escapade tropicale à un prix très abordable. Grâce au large éventail de choix proposé par Sunwing, des hôtels familiaux aux hôtels boutiques pour adultes, chaque client trouvera assurément des vacances inoubliables à son image. »

La République dominicaine est une excellente option pour les familles qui souhaitent voyager dans les Caraïbes, notamment grâce à ses fameuses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et l'abondance de merveilles naturelles qui sortent des sentiers battus. La Romana et Puerto Plata, de leur côté, repoussent les limites de ce qu'elles peuvent offrir à un prix accessible, comme de la plongée dans des épaves, des immersions culturelles sans égales, des phénomènes historiques, des tyroliennes dans la jungle luxuriante et des parcours de golf de classe mondiale.

Du côté du Mexique, la destination chouchou de nombreux vacanciers propose des hôtels parmi les mieux cotés aux voyageurs en quête d'expériences cinq étoiles. À Cancún, les clients peuvent maximiser leur séjour en explorant la zone hôtelière, ou encore en goûtant à la vie nocturne diversifiée et à la riche scène gastronomique de la ville, tandis que Los Cabos propose des aventures uniques en leurs genres comme de la baignade avec des otaries, des promenades en bateau à fond de verre et des sauts à l'élastique.

Cuba, bien connue des Canadiens en raison de ses magnifiques plages paradisiaques, est un réel havre de paix pour les escapades entre adultes. Les côtes immaculées de Cayo Santa Maria offrent aux couples une oasis de sable blanc par excellence riche en culture locale, en plus d'être à courte distance en voiture de la campagne de Santa Clara, un endroit idéal pour les aventures en pleine nature. Pour sa part, Cienfuegos, surnommée la « Perle du sud » et désignée centre historique urbain de l'UNESCO, est réputée pour son architecture coloniale, son riche passé et ses découvertes sous-marines, ce qui en fait une option très attrayante pour les personnes mordues d'histoire.

Pour une durée limitée, les voyageurs du Canada peuvent profiter des rabais du Vendredi fou de Vacances Sunwing allant jusqu'à 2 000 $ pour deux personnes sur des centaines de forfaits tout compris, en réservant auprès de leur conseiller en voyages ou sur Sunwing.ca/fr avant le 1er décembre 2024.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]