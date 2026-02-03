GATINEAU, QC, le 3 févr. 2026 /CNW/ -

Le lundi 2 février 2026, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, a reçu l'avis officiel du président de la Chambre des communes lui signifiant la vacance du siège dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario) . Une élection partielle aura lieu afin de pourvoir le siège vacant.

. Une élection partielle aura lieu afin de pourvoir le siège vacant. La date de l'élection partielle doit être annoncée entre le 13 février et le 1 er août 2026. Cette annonce marque le début de la période d'élection partielle.

entre le 13 février et le 1 août 2026. Cette annonce marque le début de la période d'élection partielle. L'élection partielle doit avoir lieu un lundi, au moins 36 jours, mais pas plus de 50 jours, après la date à laquelle elle a été annoncée. Par conséquent, l'élection partielle dans Scarborough-Sud-Ouest pourrait avoir lieu au plus tôt le lundi 23 mars 2026.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

