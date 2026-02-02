GATINEAU, QC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Les rapports financiers des partis enregistrés pour le quatrième trimestre de 2025 sont maintenant publiés sur le site Web d'Élections Canada.

Un parti politique enregistré est tenu de produire un rapport financier trimestriel si ses candidats ont obtenu, lors de la dernière élection générale, soit :

au moins 2 % des votes validement exprimés dans l'ensemble des circonscriptions du Canada;

au moins 5 % des votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat.

Les rapports financiers trimestriels des partis enregistrés font état :

Les rapports financiers pour le quatrième trimestre de 2025 couvrent la période du 1er octobre au 31 décembre 2025.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

