À la suite des lacunes constatées dans la prestation des services de vote au Nunavik à la 45 e élection générale, le directeur général des élections, Stéphane Perrault, s'est engagé à examiner les circonstances qui ont empêché certains électeurs de voter.

Vous trouverez sur le site Web d'Élections Canada le rapport d'enquête d'établissement des faits, ses recommandations et la réponse de la direction.

L'équipe chargée de l'enquête s'est rendue dans certaines communautés du Nunavik et a rencontré des personnes concernées afin de comprendre ce qui s'est passé.

Elle a également examiné les preuves et s'est entretenue avec le personnel de nos bureaux, le directeur du scrutin et certains membres de son équipe.

L'enquête révèle que, même si Élections Canada a réussi à mobiliser les communautés autochtones et à mieux les servir dans la plupart des régions du pays lors de la 45 e élection générale, un manque de planification adéquate et de mobilisation des communautés du Nunavik, combiné à des problèmes de supervision à l'administration centrale, a empêché certains électeurs de voter.

Élections Canada a déjà commencé à mettre en œuvre des recommandations, notamment : mieux comprendre les communautés et les organisations du Nunavik et améliorer la collaboration avec celles-ci; travailler avec la Société Makivvik, l'Administration régionale Kativik et les autorités municipales afin de renforcer notre capacité d'embaucher des travailleurs électoraux locaux et d'établir des lieux de vote dans les 14 villages nordiques du Nunavik; améliorer notre capacité interne, nos contrôles et nos processus de gouvernance en ce qui touche les services aux communautés du Nord, compte tenu de leur situation unique.

Renforcer les relations avec les peuples autochtones demeure une priorité pour Élections Canada, une priorité qui exigera du temps et des efforts.

« Ce qui s'est passé au Nunavik à la 45e élection générale ne doit plus se reproduire. Nous avons commencé à mettre en œuvre les recommandations issues de l'enquête et à prendre les mesures nécessaires pour mieux comprendre et mieux servir les communautés du Nord, en particulier au Nunavik, aux prochaines élections. »

- Stéphane Perrault, directeur général des élections du Canada

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

