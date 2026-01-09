Nouvelles fournies parElections Canada
- Le vendredi 9 janvier 2026, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, a reçu l'avis officiel du président de la Chambre des communes lui signifiant la vacance du siège dans University-Rosedale (Ontario). Une élection partielle aura lieu afin de pourvoir le siège vacant.
- La date de l'élection partielle doit être annoncée entre le 20 janvier et le 8 juillet 2026. Cette annonce marque le début de la période d'élection partielle.
- L'élection partielle doit avoir lieu un lundi, au moins 36 jours, mais pas plus de 50 jours, après la date à laquelle elle a été annoncée. Par conséquent, l'élection partielle dans University-Rosedale pourrait avoir lieu au plus tôt le lundi 2 mars 2026.
Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.
