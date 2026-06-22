Vacance de sièges dans les circonscriptions fédérales de North Vancouver-Capilano et de Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton

Vacance de sièges dans les circonscriptions fédérales de North Vancouver-Capilano et de Saint-Hyacinthe-Bagot-ActonEnglish
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22 juin, 2026, 15:49 ET
GATINEAU, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ -
- Le lundi 22 juin 2026, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, a reçu l'avis officiel du président de la Chambre des communes lui signifiant la vacance de sièges dans North Vancouver-Capilano (Colombie-Britannique) et Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton (Québec). Des élections partielles auront lieu afin de pourvoir les sièges vacants.
- La date des élections partielles doit être annoncée entre le 3 juillet et le 19 décembre 2026. Cette annonce marque le début de la période des élections partielles.
- Les élections partielles doivent avoir lieu un lundi, au moins 36 jours, mais pas plus de 50 jours, après la date à laquelle elles ont été annoncées. Par conséquent, les élections partielles dans North Vancouver-Capilano (Colombie-Britannique) et Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton (Québec) pourraient avoir lieu au plus tôt le lundi 10 août 2026.
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SOURCE Elections Canada
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