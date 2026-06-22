Vacance de sièges dans les circonscriptions fédérales de North Vancouver-Capilano et de Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton

GATINEAU, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ -

Le lundi 22 juin 2026, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, a reçu l'avis officiel du président de la Chambre des communes lui signifiant la vacance de sièges dans North Vancouver-Capilano (Colombie-Britannique) et Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton (Québec). Des élections partielles auront lieu afin de pourvoir les sièges vacants.

La date des élections partielles doit être annoncée entre le 3 juillet et le 19 décembre 2026. Cette annonce marque le début de la période des élections partielles.

entre le 3 juillet et le 19 décembre 2026. Cette annonce marque le début de la période des élections partielles. Les élections partielles doivent avoir lieu un lundi, au moins 36 jours, mais pas plus de 50 jours, après la date à laquelle elles ont été annoncées. Par conséquent, les élections partielles dans North Vancouver-Capilano (Colombie-Britannique) et Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton (Québec) pourraient avoir lieu au plus tôt le lundi 10 août 2026.

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SOURCE Elections Canada

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