Les rapports financiers des partis politiques enregistrés pour le deuxième trimestre de 2026 sont maintenant en ligne

Les rapports financiers des partis politiques enregistrés pour le deuxième trimestre de 2026 sont maintenant en ligneEnglish
Nouvelles fournies parElections Canada
05 août, 2026, 15:41 ET
GATINEAU, QC, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- Les rapports financiers des partis enregistrés pour le deuxième trimestre de 2026 sont maintenant publiés sur le site Web d'Élections Canada.
Un parti politique enregistré est tenu de produire un rapport financier trimestriel si ses candidats ont obtenu, lors de la dernière élection générale, soit :
- au moins 2 % des votes validement exprimés dans l'ensemble des circonscriptions du Canada;
- au moins 5 % des votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat.
Les rapports financiers trimestriels des partis enregistrés font état :
- des contributions des donateurs;
- des contributions dirigées apportées aux candidats à la direction;
- des contributions retournées aux donateurs ou remises au directeur général des élections;
- des cessions reçues d'autres entités politiques.
Les rapports financiers pour le deuxième trimestre 2026 couvrent la période du 1er avril au 30 juin 2026.
Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.
Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.
SOURCE Elections Canada
Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]
Partager cet article