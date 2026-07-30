Les plafonds préliminaires des dépenses électorales ont été publiés

Les plafonds s'appliquent aux partis politiques enregistrés, aux candidats confirmés et aux tiers enregistrés au cours des élections partielles fédérales dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord et North Vancouver-Capilano

GATINEAU, QC, le 30 juill. 2026 /CNW/ --

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SOURCE Elections Canada

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