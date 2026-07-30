Il y a plusieurs façons de voter aux élections partielles fédérales

GATINEAU, QC, le 30 juill. 2026 /CNW/ --

Aux élections partielles en cours dans Beaches-East York (Ontario) , Chicoutimi-Le Fjord (Québec) et North Vancouver-Capilano (Colombie-Britannique), Élections Canada encourage les électeurs à choisir tôt la façon de voter qui leur convient le mieux. Ils peuvent : voter à leur bureau de vote le jour de l'élection (le lundi 31 août); voter à leur bureau de vote les jours de vote par anticipation (le vendredi 21 août, le samedi 22 août, le dimanche 23 août et le lundi 24 août); voter d'avance au bureau d'Élections Canada dans Beaches-East York, Chicoutimi-Le Fjord ou North Vancouver-Capilano, en tout temps d'ici le mardi 25 août, 18 h; voter par la poste : les électeurs doivent présenter une demande avant le mardi 25 août, 18 h, et retourner leur bulletin spécial par la poste (des dates limites s'appliquent) ou en personne à leur bureau local d'Élections Canada avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection.

Pour voter, les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. La liste des pièces d'identité acceptées est accessible à elections.ca.

Certaines pièces d'identité acceptées aux élections provinciales et municipales pourraient ne pas être acceptées à une élection fédérale.

Les règles concernant le vote et l'identification des électeurs sont différentes pour les électeurs incarcérés et les Canadiens habitant à l'étranger.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

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SOURCE Elections Canada

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