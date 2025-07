LONGUEUIL, QC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Les données satellitaires servent de plus en plus à un large éventail d'applications, qu'il s'agisse d'aider les agriculteurs à surveiller l'état de leurs cultures, de soutenir les responsables de la gestion des feux de forêt ou de suivre les changements environnementaux. Combinées à l'intelligence artificielle et à une grande puissance de calcul, elles ouvrent la voie à de nombreuses nouvelles applications de pointe qui permettront de relever les défis d'aujourd'hui et de demain sur la Terre.

Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que notre pays demeure un chef de file mondial de l'acquisition et l'exploitation de données d'observation de la Terre afin de favoriser la croissance des entreprises canadiennes et la résolution d'importants problèmes sur Terre. L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a d'ailleurs annoncé un investissement de 3,9 millions de dollars pour aider cinq entreprises canadiennes à mettre au point et à tester des solutions novatrices qui font appel à des données satellitaires pour relever des défis environnementaux pressants.

Cet investissement vise à faire progresser les projets destinés à surveiller l'Arctique, à améliorer les interventions en cas de feu de forêt et à protéger la vie marine et les écosystèmes côtiers sensibles.

Atténuation de difficultés dans l'Arctique avec des données satellitaires multimissions et des méthodes avancées basées sur l'intelligence artificielle (IA) - C-CORE (Terre-Neuve-et- Labrador ).

(Terre-Neuve-et- ). Démonstration d'une plateforme d'apprentissage automatique embarquée sur des satellites afin de produire des données de détection des feux de forêt qui pourront être transmises en temps quasi réel aux autorités compétentes - Mission Control ( Ontario ).

( ). Développement d'un système de cartographie de la zostère en vue de soutenir les efforts de conservation de la biodiversité - Hatfield Consultants LLP (Colombie-Britannique).

(Colombie-Britannique). Recours à l'IA générative pour améliorer les systèmes de détection des baleines noires de l'Atlantique Nord destinés à leur protection - AltaML ( Alberta ).

( ). Détection et surveillance des baleines noires de l'Atlantique Nord avec des données satellitaires pour orienter et renforcer les mesures de protection de l'espèce - Fluvial Systems Research (Colombie-Britannique).

En soutenant ces projets, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à l'égard de la croissance à long terme du secteur spatial canadien tout en respectant les normes environnementales de pointe du Canada, en protégeant davantage notre nature, au cœur de l'identité canadienne, et en soutenant une économie qui créera des emplois bien rémunérés pour des générations à venir.

Citation

« Grâce à cet investissement, nous accélérons le développement de solutions spatiales innovatrices et renforçons l'autonomie, la résilience et la sécurité de la population canadienne. Ces efforts contribuent à faire du Canada un pays plus fort et plus durable. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Faits en bref

Ce financement a été accordé au titre de l'initiative utiliTerre de l'Agence spatiale canadienne, qui soutient le développement d'applications innovatrices faisant appel à des données satellitaires dans l'intérêt de l'environnement, de l'économie et de la société.

L'initiative utiliTerre encourage les partenariats entre le secteur privé, le milieu universitaire, les organisations à but non lucratif et les organisations gouvernementales. Ces partenariats permettent de bâtir un Canada uni en favorisant le développement d'applications qui utilisent les données satellitaires pour trouver des solutions à des défis quotidiens importants.

uni en favorisant le développement d'applications qui utilisent les données satellitaires pour trouver des solutions à des défis quotidiens importants. Depuis le lancement d'utiliTerre, l'Agence a accordé plus de 30 millions de dollars à plus de 85 projets de recherche-développement. Plus de 500 employés hautement spécialisés issus de près de 100 organisations de l'industrie, du monde universitaire et du secteur public ont collaboré à ces projets.

Les applications, produits ou services développés grâce au financement d'utiliTerre aident le Canada à se perfectionner dans des domaines tels que la surveillance et la protection de l'environnement, les interventions lors de catastrophes, la gestion des eaux marines et côtières, l'adaptation aux changements climatiques ainsi que le soutien aux communautés autochtones et nordiques.

à se perfectionner dans des domaines tels que la surveillance et la protection de l'environnement, les interventions lors de catastrophes, la gestion des eaux marines et côtières, l'adaptation aux changements climatiques ainsi que le soutien aux communautés autochtones et nordiques. Par exemple, Geosapiens a mis au point une plateforme Web de cartographie des risques d'inondation, tandis qu'Arctic Eider Society a amélioré son application mobile SIKU (en anglais seulement) servant à assurer la sécurité des populations lors des activités traditionnelles, comme quand elles se déplacent sur les routes de glace dans le Nord.

Informations supplémentaires

