LONGUEUIL, QC, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada annonce que la Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés (MDA Space) reprend les activités du laboratoire David-Florida (LDF) à Ottawa en vue de répondre au besoin du secteur spatial canadien de continuer d'avoir accès à des services d'essai spécialisés au pays.

Le LDF est le centre canadien de calibre international destiné à l'assemblage, l'intégration et la mise à l'essai d'engins spatiaux situé sur le campus de la baie Shirleys, à Ottawa. Les essais réalisés au LDF sont l'une des dernières étapes que le matériel et les engins spatiaux doivent passer avant d'être envoyés dans l'espace. Ils visent à démontrer leur capacité à résister aux contraintes du lancement à bord d'une fusée et à celles de l'environnement spatial.

MDA Space s'est vu accorder par Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de l'Agence spatiale canadienne, un permis d'occupation d'un an renouvelable pour l'exploitation des installations uniques du LDF. La société vise la reprise des services au LDF dès l'automne 2025.

Cette autorisation est une mesure visant à offrir des options qui répondront aux besoins du secteur spatial canadien. Le gouvernement du Canada se penche actuellement sur une stratégie immobilière à long terme concernant la propriété et l'utilisation du bâtiment ainsi que l'accès continu à ce centre d'essai de pointe.

Citations

« En accordant à MDA Space la responsabilité des essais d'engins spatiaux au laboratoire David-Florida, nous nous assurons que le secteur spatial canadien puisse continuer de recourir à ces services essentiels au Canada. Cette mesure renforce nos chaines d'approvisionnement nationales, réduit la dépendance à l'égard de fournisseurs étrangers et soutient l'innovation tout en améliorant la compétitivité économique de notre pays dans le secteur spatial mondial. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le laboratoire David-Florida est une ressource nationale irremplaçable. Confier les opérations au secteur privé en cette période de commercialisation rapide du secteur spatial, tant au pays que dans le monde, est une évolution naturelle des choses. Nous sommes honorés d'assumer la responsabilité de maintenir le LDF ouvert à l'ensemble de l'industrie canadienne et ainsi de préserver au Canada nos capacités spatiales et d'aider à stimuler l'innovation et la croissance dans tout le secteur spatial canadien. »

Mike Greenley, PDG, MDA Space

« Le laboratoire David-Florida est une ressource essentielle pour le secteur spatial canadien. Ses installations uniques permettent de mettre à l'essai des satellites et d'autre matériel spatial. Space Canada a hâte de travailler avec MDA Space pour que cette ressource essentielle demeure dans l'écosystème spatial canadien. »

Brian Gallant, PDG, Espace Canada

Faits en bref

Dans le cadre de l'exercice de recentrage des dépenses gouvernementales, l'Agence spatiale canadienne a annoncé en mars 2024 que les activités du laboratoire David- Florida prendraient fin le 31 mars 2025.

prendraient fin le 31 mars 2025. Suivant la réaction du secteur spatial canadien et afin de répondre à ses besoins, l'Agence spatiale canadienne et Services public et Approvisionnement Canada ont publié une demande de renseignements en mai 2024 pour déterminer l'intérêt de l'industrie à louer le LDF.

Des engins spatiaux et des de missions de premier ordre ont été testés au LDF, comme le Canadarm, le Canadarm2, le télescope spatial James Webb et la mission de la Constellation RADARSAT.

et la mission de la Constellation RADARSAT. MDA Space possède plus de 55 ans d'expertise dans le domaine des missions spatiales. Exploitant des bureaux dans le monde entier, cette société canadienne est l'un des principaux fournisseurs dans les domaines de la robotique, des opérations spatiales, des systèmes satellitaires et du géorenseignement.

Pour obtenir des détails sur les services d'intégration et d'essai offerts au LDF, prière d'écrire à [email protected].

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]