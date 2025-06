LONGUEUIL, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Mme Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de l'Agence spatiale canadienne (ASC), s'est jointe aujourd'hui à Lisa Campbell, présidente de l'ASC, et M. Josef Aschbacher, directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), au centre spatial John‑H.‑Chapman (siège de l'ASC à Longueuil). Les deux dirigeants des agences spatiales ont signé une déclaration commune réaffirmant le partenariat unique, solide et productif entre le Canada et l'ESA. Cette déclaration commune est le dénouement du bilan de mi-parcours de l'Accord de coopération entre le Canada et l'Agence spatiale européenne.

Depuis presque 50 ans, cet accord favorise l'essor de l'innovation et de l'expertise canadiennes à l'étranger. Le Canada est le seul État coopérant non européen de l'ESA, un statut unique offrant aux entreprises canadiennes un accès privilégié au marché spatial européen. Chaque dollar accordé aux entreprises canadiennes dans le cadre de contrats avec l'ESA se traduit par des retombées de près de trois dollars, un avantage incontestable pour l'industrie et l'économie canadiennes.

Cette collaboration permet au secteur spatial canadien d'établir des relations à long terme avec la communauté spatiale européenne et contribue à renforcer l'innovation, la compétitivité et les capacités technologiques. Elle a hissé de nombreuses organisations canadiennes à la pointe de leur domaine, l'expertise canadienne devenant ainsi un élément central de missions spatiales internationales audacieuses.

La visite de M. Aschbacher au Canada a été une occasion précieuse de souligner non seulement les liens étroits unissant les programmes spatiaux du Canada et de l'Europe, mais aussi l'engagement commun de consolider cette alliance afin de favoriser la croissance des secteurs spatiaux canadien et européen. Le Canada cherche à resserrer ses liens avec des pays ayant une optique commune, notamment en Europe, et ce partenariat de longue date lui donne la possibilité d'encourager le secteur spatial à se diversifier dans l'intérêt des Canadiens.

Citations

« En signant cette déclaration commune, le Canada réaffirme son engagement à collaborer avec l'ESA, une collaboration de longue date qui n'a cessé d'avoir d'excellentes retombées pour le secteur spatial canadien. Nous avons comme priorité d'amorcer une nouvelle ère de croissance au pays et le domaine spatial est tout indiqué pour stimuler l'innovation et contribuer à l'atteinte de notre objectif de bâtir un Canada fort encore plus fort. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de l'Agence spatiale canadienne

« Avec cette déclaration commune et la création du groupe de travail ESA-ASC, nous créons encore plus de synergies entre les activités de l'ESA et les priorités du Canada, et nous renforçons la relation de longue date entre l'Europe et le Canada. Le statut unique du Canada comme État coopérant non européen de l'ESA place l'expertise canadienne - et l'industrie canadienne - au cœur de missions spatiales internationales audacieuses. Plus que jamais, dans le contexte géopolitique et économique actuel, il est important de pouvoir compter sur des partenaires solides et fiables. L'ESA est fière de collaborer avec le Canada. Je me réjouis à la perspective de poursuivre ensemble nos excellentes réalisations. »

Josef Aschbacher, directeur général, Agence spatiale européenne

Faits en bref

Financé par l'Agence spatiale canadienne, le programme Canada-ESA permet aux organisations canadiennes d'avoir accès à des contrats dans le cadre de programmes de l'ESA.

Entre janvier 2018 et décembre 2024, cette collaboration a donné lieu à 233 contrats financés par l'ESA pour 82 entités canadiennes, d'une valeur d'environ 192 M$ CA. Derrière ces chiffres se trouve un réseau croissant de technologies et de talents canadiens, désormais intégrés aux programmes les plus avancés de l'ESA, de robotique spatiale et de technologies de communication de nouvelle génération par exemple.

décembre 2024, cette collaboration a donné lieu à 233 contrats financés par l'ESA pour 82 entités canadiennes, d'une valeur d'environ 192 M$ CA. Derrière ces chiffres se trouve un réseau croissant de technologies et de talents canadiens, désormais intégrés aux programmes les plus avancés de l'ESA, de robotique spatiale et de technologies de communication de nouvelle génération par exemple. La collaboration du Canada et de l'ESA dans le secteur spatial remonte au début des années 1970. Elle est devenue officielle en 1979 au moment de la signature du premier Accord de coopération, renouvelé cinq fois depuis (1984, 1989, 2000, 2012 et 2019).

2019). Lors de sa visite officielle au Canada du 4 au 6 juin 2025, M. Josef Aschbacher a rencontré de hauts fonctionnaires et des chefs de file de l'industrie à Ottawa et à Montréal.

Informations supplémentaires

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected], Site Web : www.asc-csa.gc.ca, Suivez-nous dans les médias sociaux!