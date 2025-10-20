Visuels disponibles ici

LAVAL, QC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - MONTONI a officiellement remis les clés d'un tout nouveau centre opérationnel de 48 000 pi² à Urgences-santé, situé au 2700, avenue Jacques-Bureau, à Laval. Stratégiquement implanté à proximité de l'autoroute 15, ce bâtiment marque une avancée majeure pour les services préhospitaliers dans la région. Grâce à ses installations modernes et à sa position centrale, il permettra de répondre aux exigences des opérations et aux besoins des paramédics, des préposés, des mécaniciens et du personnel administratif qui y évolueront quotidiennement.

Des infrastructures pensées pour l'efficacité et le bien-être

Ce nouveau centre opérationnel a été conçu avec une attention particulière portée au confort, à la sécurité et à l'efficacité des équipes sur le terrain. Les espaces sont plus vastes, mieux adaptés à la réalité des opérations quotidiennes, et offrent 40 places de stationnement intérieur pour protéger les ambulances du froid tout en réduisant leur consommation énergétique. Il s'agit d'un net progrès comparé à l'ancien centre opérationnel Nord, devenu trop exigu pour les besoins actuels, avec seulement 22 places de stationnement pour un parc de 35 véhicules.

L'ajout d'une salle de serveur, qui vient compléter celles des centres opérationnels Est et Ouest, renforce la résilience technologique de l'organisation et soutient la continuité des services. Enfin, la disponibilité accrue des services mécaniques -- passant de 10 à 20 heures par jour -- permettra un entretien plus rapide et plus efficace de la flotte, contribuant directement à la qualité des interventions et au bien-être des équipes.

Le bâtiment vise la certification LEED, avec des performances environnementales remarquables : une réduction de 42 % de la consommation énergétique, 37 % des émissions de gaz à effet de serre, et plus de 50 % d'économie d'eau grâce à des appareils efficaces et à la récupération d'eau de pluie. Les matériaux à faible émission, la filtration de l'air et les équipements assurant une température optimale contribuent à créer un environnement sain et confortable pour les usagers.

« Aujourd'hui, nous tournons une page importante de notre histoire. Ce nouveau centre opérationnel, mieux adapté à notre réalité, nous offre l'espace, la fonctionnalité et la technologie nécessaires pour aller de l'avant. Ce nouvel environnement de travail locatif nous permettra de mieux répartir notre flotte d'ambulance entre les trois centres opérationnels et de continuer à offrir des services préhospitaliers de qualité à la population de Laval et de Montréal. Beaucoup plus moderne que l'ancien bâtiment, il a été pensé pour répondre à nos besoins actuels et futurs. »

Michel Garceau,

Président-directeur général

Urgences-santé

Un projet de qualité livré en un temps record

Livré en seulement sept mois, ce projet illustre la capacité de MONTONI à concrétiser des infrastructures complexes dans des délais ambitieux, sans compromis sur la qualité. Dès le début des travaux en mars 2025, chaque étape a été menée avec rigueur et efficacité pour répondre aux besoins spécifiques d'Urgences-santé. Ce centre opérationnel, loué par Urgences-santé, s'inscrit dans une approche immobilière encore peu courante dans le secteur de la santé publique : celle de la location. Ce modèle permet aux organismes gouvernementaux de bénéficier rapidement d'installations modernes, performantes et durables, tout en optimisant l'utilisation des ressources.

« Ce projet illustre une façon intelligente de bâtir au service de la collectivité. En offrant des infrastructures de qualité en mode locatif, nous permettons à des organisations publiques comme Urgences-santé de profiter rapidement d'un environnement adapté à leurs besoins, sans mobiliser de capital pour l'acquisition. C'est une approche que nous croyons pertinente et que nous souhaitons reproduire, pour répondre aux attentes de nos partenaires tout en servant efficacement la population. »

Dario Montoni, président

MONTONI

À propos de MONTONI

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec l'Ontario et le Nouveau-Brunswick.

Parmi les projets phares actuellement menés par MONTONI, on retrouve le futur Quartier Molson à Montréal, un développement unique de près de 6 millions de pi ca, l'Épicentre-Culturel à Laval, le plus grand chantier culturel au Québec ainsi que l'entente de développement d'un parc industriel durable de 2 millions de pi ca à Dieppe au Nouveau-Brunswick.

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI a fait de l'intégration des critères ESG un réflexe stratégique permanent. En prenant l'engagement ambitieux et concret d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040, le Groupe aspire à être une force de transformation positive et un modèle pour l'industrie.

Depuis 2006, MONTONI a fait certifier 52 projets LEED, représentant un total de 7,3 millions de pi ca et 3 projets BCZ totalisant 2 millions de pi ca. Au cours des prochaines années, l'entreprise vise une certification LEED et BCZ pour un total de 11,2 millions de pi ca. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. Pour lire notre rapport ESG .

