SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le Groupe Montoni est fier de présenter une mise à jour importante concernant son projet structurant visant la création d'un pôle commercial régional d'envergure à Saint-Alphonse-de-Granby. Ce développement stratégique prévoit, à terme, l'aménagement d'un vaste terrain destiné à accueillir plusieurs enseignes et services, dont un détaillant de premier plan, contribuant ainsi à enrichir l'offre commerciale locale et régionale.

Cette annonce a été faite aujourd'hui à la Mairie, en présence du maire Marcel Gaudreau, ainsi que de représentants de MONTONI.

Un projet structurant pour la région

Dès le printemps 2026, MONTONI amorcera le développement d'un terrain de 1.8 millions de pieds carrés, situé sur les anciens terrains de l'Érablière La Grillade et d'un lot adjacent. Ce projet représente un investissement majeur qui contribuera à stimuler l'économie local, créer de nombreux emplois et bonifier l'offre commerciale pour les citoyens de Saint-Alphonse-de-Granby et des municipalités avoisinantes.

Un emplacement stratégique

Le futur site bénéficie d'un positionnement géographique optimal, à proximité immédiate des principaux axes routiers, notamment l'autoroute 10 et la route 139. Cette accessibilité exceptionnelle assurera une grande fluidité pour les clients, les fournisseurs et les employés, tout en renforçant l'attractivité du secteur pour les investisseurs et les enseignes commerciales.

Une intégration respectueuse du milieu

MONTONI collaborera étroitement avec la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby ainsi qu'avec les autorités provinciales afin de mettre en œuvre des mesures structurantes visant une intégration harmonieuse du projet dans son environnement et la préservation de la qualité de vie des résidents. Ces mesures incluront notamment des aménagements routiers adaptés ainsi que toute autre intervention pertinente pour accompagner la croissance du secteur dans le respect du cadre de vie existant.

« La municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby est fière d'accueillir plusieurs commerces dont un détaillant de premier plan sur son territoire. Ceci apportera une création importante d'emploi, augmentera l'offre de service à nos citoyens et les revenus additionnelles permettront de nous aider à entretenir nos routes »

- Marcel Gaudreau, maire

Saint-Alphonse-de-Granby

« Ce projet s'inscrit pleinement dans notre engagement à soutenir la vitalité économique des régions du Québec. En collaborant étroitement avec la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, nous sommes fiers de contribuer à la dynamisation de l'offre commerciale locale, à la création d'emplois porteurs et au rayonnement du territoire. Pour MONTONI, c'est une occasion privilégiée de mettre notre expertise au service d'un développement structurant, durable et porteur de retombées positives pour l'ensemble de la communauté »

-Dario Montoni, président

MONTONI

À propos de MONTONI

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec l'Ontario et le Nouveau-Brunswick.

Parmi les projets phares actuellement menés par MONTONI, on retrouve le futur Quartier Molson à Montréal, un développement unique de près de 6 millions de pi ca, l'Épicentre-Culturelle à Laval, le plus grand chantier culturel au Québec ainsi que l'entente de développement d'un parc industriel durable de 2 millions de pi ca à Dieppe au Nouveau-Brunswick.

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI a fait de l'intégration des critères ESG un réflexe stratégique permanent. En prenant l'engagement ambitieux et concret d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040, le Groupe aspire à être une force de transformation positive et un modèle pour l'industrie.

Depuis 2006, MONTONI a fait certifier 52 projets LEED, représentant un total de 7,3 millions de pi ca et 3 projets BCZ totalisant 2 millions de pi ca. Au cours des prochaines années, l'entreprise vise une certification LEED et BCZ pour un total de 11,2 millions de pi ca. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

