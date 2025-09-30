Visuels disponibles ici

LAVAL, QC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - C'est en présence de M. Christopher Skeete, ministre provincial responsable de la région de Laval, de M. Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre fédérale de l'Industrie et de M. Stéphane Boyer, maire de Laval, que MONTONI et le Fonds immobilier de solidarité FTQ ont procédé aujourd'hui au lancement officiel d'Écoparc Laval 15. Représentant un investissement de 325 millions de dollars, ce parc industriel d'envergure totalisant 1 067 000 pieds carrés regroupera cinq bâtiments conçus selon les plus hauts standards de durabilité. Tous les immeubles viseront une certification LEED Argent et BCZ Design et Performance.

« Aménagé sur le site de l'ancien cinéparc, ce projet permet de redonner son plein potentiel à un emplacement stratégique de Laval, en le transformant en moteur de développement durable et économique. Depuis nos tout débuts, il y a maintenant 30 ans, nous avons réalisé plus de 80 projets à Laval, représentant plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements. Nous sommes fiers de continuer à contribuer à l'essor économique de notre ville. »

Dario Montoni, président

MONTONI

« Le lancement de ce premier bâtiment industriel marque une étape déterminante dans le développement de ce projet, amorcé il y a deux ans dans le cadre de notre partenariat stratégique avec MONTONI. Ce jalon illustre notre engagement commun envers le développement économique durable, en misant sur des infrastructures modernes, flexibles et idéalement situées. Grâce à un accès optimisé aux principaux corridors de transport, ce site deviendra un levier de croissance pour les manufacturiers en quête de solutions logistiques performantes. Nous sommes fiers de poser aujourd'hui la première pierre d'un écosystème industriel innovant, au service de la compétitivité et de la transition vers une économie plus verte. »

Martin Raymond, président-directeur général

Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le bâtiment 1, point de départ d'un Écoparc exemplaire

Stratégiquement situé à l'intersection des autoroutes 15 et 440, Écoparc Laval 15 s'inscrit dans une nouvelle génération de parcs industriels axés sur la performance environnementale, l'innovation et le bien-être des usagers : les Écoparc MONTONI.

Le bâtiment 1, d'une superficie de 257 000 pieds carrés et dont la livraison est prévue en mai 2026, donne le coup d'envoi à un projet déployé en quatre phases jusqu'en 2027. Conçu comme un modèle de performance durable, il pourra accueillir jusqu'à cinq locataires et intégrera notamment :

Une réduction de la consommation d'eau de l'ordre de 40 % ;

Des économies d'énergie estimées à 60 % ;

Une baisse des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 50 % ;

Près de 130 panneaux solaires en toiture, couvrant près de 5 % des besoins énergétiques du bâtiment ;

Un toit blanc pour limiter l'effet d'îlot de chaleur ;

Des matériaux à faible émission pour assurer une qualité d'air optimale.

Un Écoparc en harmonie avec son environnement

Écoparc Laval 15 se distingue par une intégration harmonieuse de la nature au cœur de son aménagement. Plus de 30 % de la superficie totale du site sera dédiée aux espaces verts, incluant un vaste milieu humide protégé de 400 000 pieds carrés accessibles au public. Cet espace naturel favorisera le bien-être des occupants tout en assurant la préservation d'un écosystème riche et essentiel.

« Avec Écoparc Laval 15, MONTONI démontre qu'il est possible de concilier croissance économique et développement durable. Ce projet phare transformera le site en moteur d'innovation verte et de prospérité pour Laval. En misant sur des bâtiments écoresponsables, nous créons un environnement qui profitera autant aux entreprises qu'à la communauté lavalloise. »

Christopher Skeete,

Ministre responsable de la région de Laval, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable des Québécois d'expression anglaise

Député de Sainte-Rose

« Le projet Écoparc Laval 15 illustre parfaitement le type de développement économique et urbain que nous voulons promouvoir au Québec et au Canada. Il prouve qu'il est possible d'allier croissance et durabilité, en offrant plus d'un million de pieds carrés d'espaces carboneutres et certifiés LEED qui conjuguent innovation, efficacité énergétique et respect de l'environnement. Écoparc Laval 15 est bien plus qu'un projet immobilier : c'est un modèle de collaboration et de vision partagée, qui répond aux besoins des entreprises, stimule l'innovation et contribue à bâtir un avenir plus vert, plus prospère et plus compétitif pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. »

Carlos Leitão

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

Député de Marc-Aurèle Fortin

À propos de MONTONI

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec l'Ontario et le Nouveau-Brunswick.

Parmi les projets phares actuellement menés par MONTONI, on retrouve le futur Quartier Molson à Montréal, un développement unique de près de 6 millions de pi ca, l'Épicentre-Culturelle à Laval, le plus grand chantier culturel au Québec ainsi que l'entente de développement d'un parc industriel durable de 2 millions de pi ca à Dieppe au Nouveau-Brunswick.

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI a fait de l'intégration des critères ESG un réflexe stratégique permanent. En prenant l'engagement ambitieux et concret d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040, le Groupe aspire à être une force de transformation positive et un modèle pour l'industrie.

Depuis 2006, MONTONI a fait certifier 52 projets LEED, représentant un total de 7,3 millions de pi ca et 3 projets BCZ totalisant 2 millions de pi ca. Au cours des prochaines années, l'entreprise vise une certification LEED et BCZ pour un total de 11,2 millions de pi ca. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement durable. Au 30 juin 2025, il comptait 26 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 4,1 milliards $; 84 actifs en exploitation totalisant 6 412 unités résidentielles locatives et 5 millions de pi2 de terrain à vocation industrielle à développer. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

