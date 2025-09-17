Photos disponibles ici

LACHUTE, QC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Lachute et le Groupe Montoni sont fiers d'annoncer le début d'une nouvelle collaboration visant le développement d'un terrain industriel d'envergure. Ce partenariat scelle une alliance prometteuse entre une municipalité résolument tournée vers l'avenir et un développeur reconnu pour ses projets innovants et durables.

Ils amorceront ensemble le développement d'un site industriel d'environ 1,8 million de pieds carrés, conçu pour accueillir des entreprises novatrices et générer des retombées économiques importantes pour l'ensemble de la région.

Un emplacement stratégique

Le futur site bénéficie d'un emplacement géographique exceptionnel. Situé à proximité immédiate des principaux axes routiers -- notamment l'autoroute 50 et les routes 148 et 158 --, il bénéficie également d'un accès direct au réseau ferroviaire et à l'aéroport de Mirabel. Cette connectivité optimale facilite les échanges avec les marchés clés de Montréal, de l'Outaouais, de l'Est ontarien et des États-Unis.

Les entreprises qui choisiront de s'y établir profiteront d'un environnement d'affaires stable, collaboratif et propice à l'innovation. Elles bénéficieront du soutien actif de la Ville de Lachute et du Service de développement économique de la MRC d'Argenteuil, qui travaillent de concert pour favoriser la croissance et la réussite des entreprises.

Située au carrefour des Laurentides, de l'Outaouais et de la région métropolitaine de Montréal, Lachute se distingue par sa proximité avec les grands centres urbains, facilitant à la fois le transport des marchandises et la mobilité de la main-d'œuvre. Ce site représente une plateforme idéale pour bâtir, investir et prospérer.

« Nous sommes très heureux de cette entente avec le Groupe Montoni qui vient renforcer le positionnement industriel de notre région. Ce partenariat stratégique permettra non seulement de maximiser le potentiel d'un site exceptionnel appartenant à la Ville, mais aussi de créer des emplois de qualité pour nos citoyens. C'est une étape concrète vers un développement économique durable et structurant pour Lachute et l'ensemble de la MRC d'Argenteuil. »

- Bernard Bigras-Denis, maire

Lachute

Développement durable

La collaboration entre la Ville de Lachute et MONTONI repose sur des valeurs communes en matière de développement durable. Ensemble, ils s'engagent à créer un environnement industriel exemplaire, misant sur une intégration harmonieuse des projets dans leur milieu et sur l'optimisation de la performance énergétique des bâtiments.

Pionnier de l'immobilier durable au Canada, MONTONI met à profit son expertise pour concevoir des espaces qui répondent aux besoins d'aujourd'hui, tout en anticipant ceux de demain. Chaque projet est pensé pour durer, évoluer et contribuer activement à la décarbonation de l'économie.

« Dans l'ensemble de nos projets, notre ambition reste la même. Nous réalisons des bâtiments à notre image : performants, résilients et résolument tournés vers l'avenir. Cette entente avec la Ville de Lachute reflète cette vision commune, celle d'un engagement ferme envers un avenir plus durable. Ensemble, nous développerons un site industriel qui conjuguera innovation, responsabilité environnementale et retombées concrètes pour la communauté. »

- Dario Montoni, président

MONTONI

À propos de la Ville de Lachute

Située entre Montréal et Gatineau, la Ville de Lachute est un centre urbain dynamique entouré d'une nature généreuse, combinant la plaine agricole à une zone de villégiature nichée près des lacs et des montagnes. Elle se distingue par ces cinq zones industrielles aux vocations complémentaires, son secteur de la récupération en plein essor (Synercité) et son engagement envers un développement durable axé sur la qualité de vie et la synergie entre les entreprises.

En forte progression avec plus de 15 000 résidents, Lachute offre un bassin de main-d'œuvre qualifiée, soutenu par de multiples offres de formation à proximité. La présence d'un hôpital, d'écoles francophones et anglophones, de nombreux parcs et espaces verts, d'accès à l'eau, d'une vie communautaire active, combinés à une localisation stratégique, font de la Ville de Lachute un territoire propice à l'implantation et à la croissance des entreprises ainsi qu'à l'attractivité et le bien-être de la main-d'œuvre. (www.lachute.ca)

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. L'achèvement de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

