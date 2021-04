TORONTO, le 6 avril 2021 /CNW/ - Unsmoke Canada a lancé son processus de mise en candidature pour la deuxième édition de son programme annuel d'attribution de subventions Nettoyages Finilaboucane. L'objectif du programme est d'appuyer des projets de ramassage des déchets partout au pays et d'aider tout le monde à travailler de concert pour nettoyer les grands espaces du Canada.

Unsmoke Canada invite les organismes sans but lucratif qui ont des liens avec la nature, les loisirs en plein air, la conservation de la nature, la santé et le mieux-être, les activités bénévoles ou les services communautaires à présenter une demande de subvention. Ces subventions permettront aux différents groupes d'organiser des projets de ramassage des déchets qui auront lieu dans les collectivités locales partout au Canada en 2021.

En 2020, un financement de 50 000 $ a été octroyé à 17 groupes qui ont pu organiser des projets locaux de ramassage des déchets tout au long de l'année. De Penticton, en Colombie-Britannique, jusqu'à la péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve-et-Labrador, 283 977 bénévoles d'un océan à l'autre ont consacré 427 122 heures et ramassé 1 031 926 lb de déchets.

Lancée en 2020, la campagne Nettoyages Finilaboucane est un programme de subvention né de la collaboration entre Unsmoke Canada et le Great Outdoors Fund, un organisme à but non lucratif mis sur pied pour préserver la nature grâce à des efforts de conservation.

Pour présenter une demande de subvention, cliquez ici. La date limite de soumission des demandes est fixée au 21 mai 2021.

CITATIONS : Vasie Papadopoulos, gestionnaire des communications, RBH

Un effort commun sera nécessaire pour résoudre le problème associé à l'abandon de déchets sauvages. Il faut d'abord sensibiliser la population et donner aux gens les moyens de changer les choses. Unsmoke Canada est prête à collaborer avec les autorités, les organismes en faveur de la propreté et différents autres intervenants pour parvenir aux meilleurs résultats dans toutes les collectivités.

Les déchets sauvages sont un sujet de préoccupation dans la société. Le problème touche différents endroits, des rues aux parcs municipaux, en passant par les plages et les océans. Les mégots de cigarette font partie des articles les plus fréquemment jetés. Le programme Nettoyages Finilaboucane contribue à sensibiliser les gens au problème des déchets sauvages au Canada , en mettant particulièrement l'accent sur les mégots de cigarette qui jonchent le sol.

, en mettant particulièrement l'accent sur les mégots de cigarette qui jonchent le sol. Unsmoke Canada s'engage à créer un avenir sans fumée, et sans cigarettes. « Il faut commencer par convaincre les Canadiens d'arrêter complètement de fumer et d'éliminer les mégots de cigarettes de nos collectivités. Il s'agit de façonner un avenir sans fumée et sans déchets.

CITATION : Lori McCullough, fondatrice et présidente directrice générale, The Great Outdoors Fund

La campagne Nettoyages Finilaboucane en est à sa deuxième édition en 2021, et nous étions à ce point satisfaits des résultats obtenus lors de la première édition en 2020 que nous avons décidé d'augmenter le montant de financement disponible cette année. Nous encourageons tous les organismes sans but lucratif au Canada à faire partie de la solution et à s'attaquer au problème mondial des déchets sauvages en présentant une demande de subvention dans le but d'aider à préserver la beauté des ressources naturelles du Canada .

À propos de Unsmoke Canada

Unsmoke Canada est un projet de Rothmans, Benson & Hedges Inc., une filiale de Philip Morris International Inc. Pour en savoir plus, visitez https://www.finilaboucane.ca/.

À propos du Great Outdoors Fund

Créé en 2017, le Great Outdoors Fund a pour mission de générer du financement volontaire provenant du secteur privé pour aider les organismes publics et leurs partenaires sans but lucratif à préserver les grands espaces et l'accès à ceux-ci au profit et pour le plaisir des personnes de tous les âges, sans égard à leurs capacités ou leur milieu socioéconomique. Des parcs urbains aux forêts nationales, le Great Outdoors Fund et ses partenaires s'efforcent de changer le cours des choses et contribuent à préserver les grands espaces.

