TORONTO, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Kory McDonald, chef des affaires externes de l'entreprise a comparu hier devant le Comité permanent des finances et des affaires économiques de l'Assemblée législative de l'Ontario pour exposer les recommandations de RBH pour le budget de 2025, principalement celles visant à lutter contre la contrebande de tabac en ligne. Ce changement refléterait les récents changements apportés par la province à la Loi sur le contrôle du cannabis.

Selon un récent rapport d'Ernst and Young commandé par le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID), un nombre croissant de sites Web vendent et livrent des cigarettes de contrebande partout au Canada, en violation des lois canadiennes. Les produits comprennent souvent des mises en garde relatives à l'âge et à la santé qui reflètent les exigences de Santé Canada en matière d'étiquetage, ce qui leur donne une certaine légitimité. Certains sites Web offrent même des rabais sur le volume pour les achats de plus d'une cartouche. Le rapport du CCID cite en exemple les sites www.nativecigarettes.ca et www.selectsmokes.se.

Le tabac de contrebande représente entre 39 et 50 % du marché total du tabac en Ontario, ce qui signifie qu'une cigarette sur deux vendue dans notre province est potentiellement illégale. Conséquence directe du marché de la contrebande de tabac, l'Ontario a perdu entre 990 millions de dollars et 1,7 milliard de dollars en recettes fiscales potentielles sur le tabac entre 2019 et 2022.

Le marché du commerce illicite du tabac en Ontario est contrôlé et financé par le crime organisé. Les groupes criminels tirent des profits du tabac de contrebande pour financer d'autres activités illégales, y compris le trafic d'armes à feu et de drogues, principalement à la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Parmi les autres recommandations du budget de 2025 de RBH, mentionnons des mesures pour améliorer l'accès aux solutions de rechange sans fumée pour les fumeurs et une campagne d'éducation visant à sensibiliser les fumeurs sur les conséquences de la vente de tabac de contrebande sur la sécurité des collectivités.

CITATION

« Interdire les publicités faisant la promotion du tabac de contrebande en ligne est une mesure sensée qui peut avoir une grande incidence sur le ralentissement de la croissance continue du marché du tabac de contrebande et sur la sécurité des Ontariens. De plus, le gouvernement doit reconnaître les catégories de produits à risque réduit dans la Loi de la taxe sur le tabac afin d'encourager les consommateurs adultes à opter pour des solutions de rechange à la cigarette qui sont potentiellement moins nocives. » - Kory McDonald, chef des affaires externes, RBH

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

