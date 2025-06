L'entreprise reçoit une certification reconnaissant sa politique de rémunération équitable et son engagement à offrir des possibilités de croissance équitables à sa main-d'œuvre canadienne

TORONTO, le 11 juin 2025 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., a obtenu une certification pour ses réalisations dans la promotion d'une culture d'équité en milieu de travail, plaçant l'entreprise parmi les principales entreprises mondiales offrant un salaire équitable et des possibilités de croissance aux employés. La fondation EQUAL-SALARY a reconnu l'entreprise pour avoir rémunéré tous ses employés façon égale pour un travail égal partout où elle exerce ses activités. C'est la troisième fois que RBH et Philip Morris International Inc. sont récompensés pour leurs politiques d'équité salariale depuis 2019, date à laquelle elle est devenue la première multinationale à recevoir cette certification indépendante.

« Cette étape importante témoigne de notre dévouement indéfectible envers l'équité et l'inclusion. Chez RBH, nous ne nous contentons pas de parler d'équité, nous l'incarnons, en veillant à ce que chaque employé soit récompensé équitablement et ait les moyens de croître », a déclaré Milena Trentadue, directrice générale, RBH, Canada. « À mesure que nous faisons évoluer nos activités, nous façonnons un milieu de travail où les talents prospèrent, mais aussi où des changements importants se produisent. »

Cette année, en plus de reconnaître la rémunération équitable, la certification reconnaît l'engagement durable de RBH à l'égard de l'égalité des chances qui permet aux employés de s'épanouir, de croître et de susciter des changements importants, créant ainsi une culture qui attire les meilleurs talents au sein de cette entreprise internationale de biens de consommation de premier plan.

Voici la déclaration de Lisa Rubli, cochef de la direction de la fondation EQUAL-SALARY :

« La troisième certification mondiale EQUAL-SALARY de Philip Morris International Inc. est une réalisation historique. Elle représente plus qu'un engagement envers une rémunération égale pour un travail égal entre les femmes et les hommes. Elle témoigne d'un gros effort continu visant à instaurer l'équité et l'égalité des chances à chaque étape de l'expérience des employés. Grâce à une analyse rigoureuse des salaires et à des audits qualitatifs, Philip Morris International Inc. a démontré une culture d'ouverture, de responsabilisation et d'amélioration continue. Ce renouvellement de certification est non seulement une reconnaissance de ce que nous avons accompli pour plus de 83 000 employés de Philip Morris International Inc. dans le monde, mais aussi une invitation au monde des affaires à en faire plus. Dans une économie où les gens recherchent l'équité et une raison d'être en milieu de travail, le moment est venu pour les entreprises de transformer leurs engagements audacieux en mesures vérifiées. L'égalité entre les genres doit faire partie de notre définition de l'excellence. Philip Morris International Inc. montre à quoi cela ressemble dans la pratique. »

Valide pendant trois ans, la certification Equal Pay and Opportunities offre une vérification indépendante par une tierce partie attestant que RBH paie tous ses employés de façon juste et objective pour le même emploi ou un emploi de valeur égale. La fondation EQUAL-SALARY certifie des entreprises dans 90 pays, qui comptent près d'un demi-million d'employés.

Cette certification démontre que Philip Morris International Inc. fait la promotion de l'équité salariale et a établi des politiques efficaces et transparentes qui permettent à chaque employé d'exceller et de profiter de possibilités égales de croissance et de réussite.

À propos de la fondation EQUAL-SALARY

EQUAL-SALARY est une fondation sans but lucratif fondée en 2010. Elle propose des procédures de certification fondées sur une méthodologie transparente et efficace comparable à une norme ISO concernant les salaires et les processus. L'élaboration de la certification EQUAL-SALARY a été soutenue financièrement par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) et sa méthodologie, développée en collaboration avec l'Université de Genève, a été reconnue par la Cour fédérale suisse. Il s'agit de la seule certification pour l'équité salariale reconnue par la Commission européenne dans un rapport sur l'écart salarial. EQUAL-SALARY est également membre de la Coalition internationale pour l'égalité salariale (EPIC), du Pacte mondial des Nations Unies et de l'Alliance for Pay Transparency.

À ce jour, la fondation EQUAL-SALARY a certifié des entreprises dans 90 pays, impliquant près d'un demi-million d'employés. Un certain nombre d'entreprises certifiées ont renouvelé leur engagement jusqu'à six fois, démontrant un fort désir de promouvoir l'équité et de renforcer la confiance et le respect de leurs employés, de leurs clients et de leurs partenaires. Les employeurs certifiés EQUAL-SALARY sont en excellente position pour attirer et retenir les talents et démontrer qu'elles respectent les règles de bonne gouvernance.

À propos du processus de certification Equal Pay and Opportunities d'EQUAL-SALARY, un symbole d'excellence

À l'instar d'une norme ISO concernant les salaires, le processus de certification Equal Pay and Opportunities d'EQUAL-SALARY comprend deux phases : Tout d'abord, des spécialistes embauchés par EQUAL-SALARY effectuent des analyses statistiques des données salariales. Après avoir conclu la phase 1 avec succès, démontrant un écart salarial global égal ou inférieur à 5 %, la phase 2 est lancée. La phase 2 comprend un audit mené par de grands cabinets d'audit comme PwC, Forvis Mazars ou SGS, qui évaluent à la fois l'engagement global de l'entreprise envers l'équité salariale, l'égalité des chances et leur mise en œuvre dans les processus de ressources humaines. Pour favoriser une approche globale, la haute direction, les RH et les employés mettent la main à la pâte en participant à des sondages et des entrevues pendant les audits sur place. Seules les entreprises qui répondent à toutes les exigences de toutes les phases obtiennent la certification EQUAL-SALARY, qui démontre leur excellence en matière d'équité salariale et d'égalité des chances.

La certification Equal Pay and Opportunities d'EQUAL-SALARY permet aux entreprises de vérifier et de communiquer qu'elles paient leurs employés et leur offrent des possibilités égales, peu importe leur genre, leur ethnicité ou les deux. Il s'agit d'une solution pratique et scientifique pour assurer la transparence tout en préservant la confidentialité.

