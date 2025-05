Le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership pour lutter contre la vente illégale de tabac

TORONTO, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le budget 2025 de l'Ontario a annoncé des mesures positives pour lutter contre le commerce croissant du tabac haché fin de contrebande dans la province. Les nouvelles mesures provinciales comprennent l'augmentation des amendes, le renforcement des mesures d'application de la loi et l'appel au leadership fédéral pour lutter contre la vente en ligne de cigarettes de contrebande, souvent expédiées par Postes Canada.

Selon un récent rapport d'Ernst and Young commandé par le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID), un nombre croissant de sites Web vendent et livrent des cigarettes de contrebande partout au Canada, en violation des lois canadiennes. Les produits comprennent souvent des mises en garde relatives à l'âge et à la santé qui reflètent les exigences de Santé Canada en matière d'étiquetage, ce qui leur donne une certaine légitimité. Certains sites Web offrent même des rabais sur le volume pour les achats de plus d'une cartouche. Le rapport du CCID cite en exemple les sites www.nativecigarettes.ca et www.selectsmokes.se.

Rothmans, Benson & Hedges (RBH) est encouragées par les progrès réalisés par l'Ontario dans la réalisation de ses engagements dans le budget 2025, se joignant à l'Alberta et à la Saskatchewan pour s'attaquer de front à ce problème de sécurité publique. RBH exhorte l'Ontario à travailler avec ses homologues fédéraux et provinciaux pour trouver des moyens de lutter contre toutes les ventes de tabac haché fin de contrebande, en personne et en ligne.

Le marché du tabac haché fin de contrebande de l'Ontario est contrôlé et financé par le crime organisé. Les groupes criminels tirent des profits du tabac de contrebande pour financer d'autres activités illégales, y compris le trafic d'armes à feu et de drogues, principalement à la frontière entre le Canada et les États-Unis.

« Le budget de l'Ontario d'aujourd'hui prend des mesures importantes pour lutter contre le commerce croissant du tabac haché fin de contrebande qui alimente le crime organisé dans la province. Si le tabac illicite n'est pas contrôlé, le gouvernement perdra des revenus pour des services sociaux essentiels, les jeunes auront davantage accès au tabac et à des activités dangereuses dans les collectivités de l'Ontario, y compris la vente d'armes à feu, de drogues et la traite de personnes. Les mesures annoncées aujourd'hui devraient aider les organismes d'application de la loi à s'attaquer à ce problème de sécurité publique. » - Kory McDonald, chef des affaires externes, RBH

