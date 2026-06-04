« Ce partenariat renforcé avec BASF reflète notre volonté commune de proposer des solutions différenciées et de grande valeur en offrant sécurité, service et expertise à nos clients partout en Amérique du Nord », a déclaré Dan Matheny, Vice-président mondial, Gestion des produits et commerce pour Univar Solutions. « Hexamoll® DINCH est un produit de performance technique bien établi, fiable et équilibré sur le marché des plastifiants, et l'élargissement de notre rôle de partenaire de distribution exclusif de BASF nous permet de soutenir nos clients avec un approvisionnement fiable, une expertise technique et une expérience de mise sur le marché transparente aux États-Unis et au Canada. »

Dans le cadre de l'accord élargi, les clients de toute l'Amérique du Nord bénéficieront du réseau de distribution intégré d'Univar Solutions, de son expertise technique et de son support commercial axé sur le client, ainsi que du portefeuille de plastifiants mondialement reconnu de BASF. Hexamoll® DINCH est un plastifiant sans phtalate largement utilisé dans des applications nécessitant des performance élevées et une flexibilité de formulation, et satisfait à des normes de sécurité et de qualité élevées sur de nombreux de marchés industriels et de consommateurs finaux.

« Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat avec Univar Solutions et de les nommer comme notre partenaire de distribution exclusif pour Hexamoll® DINCH en Amérique du Nord », a déclaré le Dr Michael Limbach, vice-président de BASF pour les produits pétrochimiques industriels. « La forte présence sur le marché, les capacités techniques de vente et l'infrastructure logistique établie d'Univar Solutions en font un partenaire très efficace alors que nous continuons à soutenir nos clients avec un accès fiable à notre portefeuille de plastifiants sans phtalate dans toute la région. »

Univar Solutions et BASF ont une expérience de collaboration de longue date reposant sur l'excellence opérationnelle, l'expertise du marché et la réussite de nos clients. La relation élargie renforce la capacité d'Univar Solutions à fournir un service localisé, une logistique fiable et des informations axées sur les applications aux clients cherchant un accès constant à des plastifiants haute performance.

Découvrez comment ce partenariat établit une nouvelle norme de collaboration entre les fournisseurs et les distributeurs et offre de la valeur dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Visitez notre site Web pour en savoir plus.

Hexamoll® est une marque déposée de BASFSE. Hexamoll® DINCH® | Univar Solutions

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de l'une des plus grandes flottes de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos de BASF

BASF Corporation, dont le siège social est situé à Florham Park, dans le New Jersey, est la filiale nord-américaine de BASF SE, à Ludwigshafen, en Allemagne. BASF compte plus de 15 600 employés en Amérique du Nord et a réalisé un chiffre d'affaires de 18,1 milliards de dollars en 2025. Pour en savoir plus sur les activités de BASF en Amérique du Nord, visitez www.basf.com/us.

Chez BASF, nous créons la chimie pour un avenir durable. Notre ambition : être l'entreprise de produits chimiques privilégiée pour assurer la transformation écologique de nos clients. Nous combinons le succès économique avec la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Environ 108 000 collaborateurs du Groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et pays du monde. Notre portefeuille comprend, en tant qu'activités principales, les secteurs Produits chimiques, Matériaux, Solutions industrielles et Nutrition et soins, nos activités autonomes étant regroupées dans les secteurs Technologies de surface et Solutions agricoles. BASF a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards d'euros en 2025. Les actions de BASF sont négociées en bourse à Francfort (BAS) et sous forme de certificats américains de dépôt (BASFY) aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez www.basf.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les déclarations prospectives peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives figurant dans cette communication sont assorties de cette mise en garde. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter son rapport annuel le plus récent et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doit pas être considérée comme le point de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour les déclarations prospectives.

SOURCE Univar Solutions LLC

CONTACT : Relations avec les médias : Dwayne Roark, +1 331 777-6031, [email protected]