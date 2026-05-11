DOWNERS GROVE, Illinois, 11 mai 2026 /CNW/ - ChemPoint LLC (« ChemPoint »), une filiale d'Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou la « Société »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions destinées aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui la nomination de Christopher (Chris) Kelley au poste de chef de la direction de ChemPoint, à compter du 1er juin 2026.

ChemPoint LLC (« ChemPoint »), une filiale d’Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou la « Société »), un fournisseur mondial de premier plan de solutions destinées aux utilisateurs d’ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd’hui la nomination de Christopher (Chris) Kelley au poste de chef de la direction de ChemPoint, à compter du 1er juin 2026. Univar Solutions LLC Logo (PRNewsfoto/Univar Solutions LLC)

M. Kelley est un dirigeant chevronné comptant plus de trois décennies d'expérience dans la stimulation d'une croissance rentable, de l'excellence opérationnelle et de la transformation des entreprises dans les secteurs de la distribution industrielle et de la fabrication. Il occupait jusqu'à tout récemment le poste de président d'USABlueBook, une entreprise de distribution spécialisée de 250 millions de dollars au sein de HD Supply, où il était responsable des profits et pertes et dirigeait une organisation de 350 personnes. Au cours de son mandat, M. Kelley a permis d'obtenir une croissance constante à deux chiffres, d'augmenter les marges et de moderniser les systèmes grâce à la mise en œuvre d'un progiciel de gestion intégré (ERP) infonuagique, et au renforcement des capacités organisationnelles grâce à la transformation des talents et de la culture.

Auparavant, M. Kelley a occupé des postes de haute direction chez HD Supply et General Electric, notamment dans les domaines du marketing, du commerce électronique, des relations avec les investisseurs, du développement stratégique et des activités Six Sigma. Son parcours comprend le développement à grande échelle de plateformes de commerce numérique, la conduite de transformations complexes et l'exécution d'initiatives stratégiques qui ont amélioré la rentabilité et la valeur pour les actionnaires.

« M. Kelley est un dirigeant très accompli, doté d'un solide historique de résultats, de constitution d'équipes hautement performantes et de stimulation de l'innovation dans des entreprises de distribution », a déclaré David Jukes, président et chef de la direction d'Univar Solutions. « Sa grande expertise commerciale, sa discipline opérationnelle et sa mentalité axée sur le client font de lui le candidat idéal pour diriger ChemPoint dans sa prochaine phase de croissance. »

À titre de chef de la direction de ChemPoint, M. Kelley dirigera les efforts continus de l'entreprise pour favoriser la croissance des fournisseurs et des clients grâce à sa plateforme numérique, à son expertise technique et à son modèle de marketing multicanal.

« Je suis honoré de rejoindre Univar Solutions et de diriger les activités de ChemPoint », a déclaré M. Kelley. « ChemPoint a développé un modèle unique à forte valeur ajoutée qui combine des capacités numériques avancées avec un engagement approfondi auprès des clients et des fournisseurs. Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe pour accélérer la croissance, accroître les capacités et offrir une valeur exceptionnelle à nos partenaires. »

Pour en savoir plus sur la façon dont ChemPoint tire parti de l'expérience industrielle, des données approfondies et des stratégies et outils de marketing multicanaux pour favoriser la croissance, visitez le site chempoint.com.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de l'une des plus grandes flottes de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos de ChemPoint

ChemPoint LLC, une filiale d'Univar Solutions LLC, est une entreprise de distribution unique qui offre des services de marketing et de vente pour les produits chimiques de spécialité et fins en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. L'entreprise entretient des relations exclusives de distribution de gammes de produits avec des fabricants de premier plan, offrant des solutions sur mesure à plus de 70 fournisseurs partenaires et plus de 200 gammes de produits à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site chempoint.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les déclarations prospectives peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives figurant dans cette communication sont assorties de cette mise en garde.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter son rapport annuel le plus récent et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doit pas être considérée comme le point de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour les déclarations prospectives.

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SOURCE Univar Solutions LLC

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