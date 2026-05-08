Le président et chef de la direction, David Jukes, deviendra président exécutif du conseil à compter du 1er juillet 2026

DOWNERS GROVE, Illinois, 8 mai 2026 /CNW/ - Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou la « société »), un fournisseur mondial de solutions de premier plan pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, annonce ce jour un changement de son équipe de direction qui soutient la croissance continue et la transformation stratégique de la société. Alors qu'Univar Solutions continue de mettre l'accent sur la création de valeur dans tous les segments de ses activités, le président et chef de la direction de la société, David Jukes, occupera le poste de président exécutif du conseil.

Le président et chef de la direction, David Jukes, occupera le poste de président exécutif du conseil à compter du 1er juillet 2026.

À compter du 1er juillet, le président exécutif travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction et le conseil d'administration pour assurer une surveillance stratégique, assurer la continuité, l'exécution et soutenir les priorités organisationnelles à long terme. Cette transition témoigne de la confiance de l'entreprise envers son équipe de direction et de son état de préparation à la prochaine phase de création de valeur.

L'évolution organisationnelle harmonise Univar Solutions autour de segments distincts axés sur le client :

Distribution et services de produits chimiques : Dirigée par Robert (Bob) Craycraft, chef de la direction, la division est axée sur la mise en place d'un portefeuille complet de produits chimiques et d'un solide réseau logistique mondial afin d'offrir le meilleur service local de sa catégorie.

Ingrédients et spécialités : dirigée Nicholas (Nick) Powell, chef de la direction, la division s'est engagée à servir des industries ciblées grâce à un portefeuille de produits chimiques et d'ingrédients spécialisés de premier plan, soutenu par un réseau mondial de laboratoires de formulation et de cuisines laboratoires, afin de relever des défis techniques et d'aider à commercialiser de meilleurs produits plus rapidement.

ChemPoint : continuera d'aider les fournisseurs et les clients à découvrir de nouvelles occasions de croissance grâce à la création sur demande et à des campagnes multicanaux de marketing numérique pour une vaste gamme de produits chimiques et d'ingrédients.

Chaque chef de la direction relèvera du conseil d'administration, ce qui renforcera la responsabilisation et la clarté stratégique.

« Cette évolution marque une étape importante pour Univar Solutions », déclare le président et chef de la direction, David Jukes. « Cette prochaine étape est l'aboutissement d'un plan de relève réfléchi élaboré en étroite collaboration avec notre conseil d'administration, et je me réjouis à l'idée de continuer à me concentrer sur la stratégie à long terme et la gouvernance, ainsi que sur l'avancement des relations externes et des partenariats pour l'entreprise », déclare Jukes.

Chaque segment fonctionnera avec une autonomie, une responsabilisation et une agilité accrues, ce qui permettra de mieux cibler les besoins des clients, la dynamique du marché et l'innovation, tout en maintenant les capacités, la culture et les valeurs communes de l'entreprise. En raison de cette évolution, Nicholas (Nick) Alexos passera du poste de vice-président exécutif et chef de la direction financière à celui de membre du conseil d'administration d'Univar Solutions.

« Les nombreuses contributions de Nick, particulièrement pendant notre transition d'une entreprise publique à une entreprise privée, ont été importantes. Je suis profondément reconnaissant de son partenariat et je me réjouis à la perspective de travailler avec lui en tant que membre de notre conseil d'administration », ajoute Jukes. « Notre structure plus ciblée s'appuie sur la force de nos plateformes, permet à nos équipes de travailler plus étroitement avec les clients et positionne l'entreprise pour être concurrentielle et croître plus efficacement dans divers marchés finaux. Je me réjouis à l'idée de soutenir notre équipe de direction dans l'exécution de ce prochain chapitre. »

Toute annonce supplémentaire de la direction alignée sur la structure de la division sera communiquée au besoin.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de l'une des plus grandes flottes de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention », « prévoit », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont qualifiées par ce langage prudent.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la société, ce qui pourrait entraîner la non-réalisation d'attentes ou pourrait autrement affecter de manière significative et défavorable l'activité, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la société. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs susceptibles de toucher la société, veuillez consulter son dernier rapport annuel et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être interprétée comme le point de vue fiable de la société à une date ultérieure, et la société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

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SOURCE Univar Solutions LLC

CONTACT : Relations avec la presse, Dwayne Roark, +1 331-777-6031, [email protected]