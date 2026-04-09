« La collaboration avec Genu-in renforce notre capacité à fournir des solutions novatrices fondées sur la science qui soutiennent les tendances en matière de bien-être qui façonnent les marchés des aliments, des boissons et des nutraceutiques », a déclaré Nick Powell, PDG d'Univar Solutions. « Cette alliance stratégique souligne notre engagement à fournir aux clients des ingrédients durables et de haute qualité ainsi que l'expertise technique dont ils ont besoin pour accélérer le développement de produits et répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Ensemble, nous élargissons l'accès à des solutions qui favorisent la santé globale et la nutrition tout en reliant ce nouveau portefeuille à l'innovation et à l'objectif du marché. »

Ce partenariat appuiera une vaste gamme d'applications dans le secteur des aliments et des boissons, y compris les aliments fonctionnels, les nutraceutiques et les suppléments alimentaires, comme les poudres, les capsules, les boissons prêtes à boire, les barres protéinées et les collations enrichies. Le collagène, dérivé de sous-produits animaux qui seraient autrement jetés dans les déchets, contribue à une économie circulaire en réduisant l'utilisation des sites d'enfouissement et en maximisant l'efficacité des ressources. Les produits à base de collagène sont associés à des avantages comme le soutien de la force osseuse, la santé des articulations et des intestins et la récupération musculaire, et sont particulièrement pertinents pour la nutrition sportive et le vieillissement en santé. Le portefeuille de collagène de Genu-in est conçu pour une biodisponibilité et une bioactivité élevées, aidant les formulateurs à créer des solutions nutritionnelles efficaces fondées sur la science.

« Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec Univar Solutions, une étape qui renforce notre engagement envers la science, la santé, la nutrition, la longévité et l'expansion mondiale de notre technologie exclusive de peptides de collagène bioactif », a déclaré Ricardo Gelain, directeur général de Genu-in. « Nous sommes fiers de franchir cette étape aux côtés de l'équipe de Foodology afin d'apporter du collagène de grande qualité et traçable, soutenu par des essais scientifiques et cliniques, aux formulateurs et aux marques qui cherchent à améliorer la performance de leurs produits grâce à leur empreinte de distribution unique en Amérique du Nord. »

« La collaboration avec Genu-In nous permet d'offrir des solutions de collagène axées sur la nutrition à nos clients partout en Amérique du Nord, a déclaré Aaron Lee, vice-président principal, santé et nutrition, chez Univar Solutions. « Le collagène est devenu un moteur clé dans les espaces alimentaires, pharmaceutiques et nutraceutiques, et ce partenariat renforce notre engagement à fournir des ingrédients qui favorisent le bien-être et soutiennent l'avenir de l'innovation axée sur la santé. »

Foodology by Univar Solutions aide les marques à relever les défis du développement de produits grâce à son expertise en innovation des ingrédients, en test de recette et en formulation. Son réseau mondial de centres de solutions et de cuisines d'essai, dont un produit phare à Chicago, dans l'Illinois, permet aux chefs et aux spécialistes de l'alimentation de collaborer directement avec les clients pour accélérer le développement de produits.

En mettant l'accent sur les nouvelles tendances mondiales en matière d'aliments et de boissons, Foodology by Univar Solutions offre des ingrédients et un soutien aux applications de grande qualité pour aider les marques à répondre aux préférences nutritionnelles changeantes des consommateurs. Apprenez-en davantage sur la façon dont notre équipe spécialisée en alimentation fait progresser l'innovation technique et répond aux besoins de distribution des clients du secteur des aliments et des boissons.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de l'une des plus grandes flottes de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos de JBS

JBS est une entreprise alimentaire mondiale de premier plan qui offre un portefeuille diversifié de produits de grande qualité, y compris de la volaille, du bœuf, de l'agneau, du poisson et des protéines végétales. L'entreprise emploie plus de 282 000 personnes et exerce ses activités dans plus de 20 pays, dont le Brésil, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Dans le monde entier, JBS offre un large portefeuille de marques bien établies et reconnues pour leur qualité et leur innovation, telles que Friboi, Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo et Just Bare, entre autres. Ces marques atteignent les tables des consommateurs chaque jour dans environ 180 pays. JBS investit également dans des secteurs connexes, notamment le cuir, le biodiesel, le collagène, les engrais, les boyaux naturels, les solutions de gestion des déchets solides, le recyclage et le transport, en mettant fortement l'accent sur l'économie circulaire. Pour en savoir plus, visitez jbsglobal.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention », « prévoit », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont qualifiées par ce langage prudent.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la société, ce qui pourrait entraîner la non-réalisation d'attentes ou pourrait autrement affecter de manière significative et défavorable l'activité, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la société. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs susceptibles de toucher la société, veuillez consulter son dernier rapport annuel et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être interprétée comme le point de vue fiable de la société à une date ultérieure, et la société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

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SOURCE Univar Solutions LLC

CONTACT : Dwayne Roark, +1 331 777-6031, [email protected]